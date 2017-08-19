中國昭通市代表團 黃鴻聖設宴款待

（古晋18日讯）古晋北市市政局行政委员拿督黄鸿圣设晚宴，热情款待中国昭通市特色小镇规划代表团，同时也在场面上特别为砂拉越州地方政府及房屋部长拿督沈桂贤献上惊喜，以安排庆生会。

有关招待晚宴是于昨晚举行，黄鸿圣也邀请沈桂贤及古晋中华工商总会会长陈日枝出席，并安排沈桂贤与代表团的成员进行交流。

难得的是，当晚黄鸿圣中国昭通市特色小镇规划代表团成员也在晚宴上，为沈桂贤举行庆生会。

中国昭通市特色小镇规划代表团是于8月17及18日拜访古晋北市。

代表团成员包括中国共产党昭通市委员会书记杨亚林、中国共产党镇维县委员会书记翟玉龙、中国共产党盐津县委员会书记李晓、中国共产党大关县委员会书记陈刚、昭通市住房和城乡规划建设局副局长李文勇及昭通市昭阳区人民政府副区长陶思茂。

一行人主要拜访古晋北市市政局和城市策划单位，以介绍双方城市情况、城市规划，商讨特色小镇建设合作项目及实地调查古晋北市建设项目。

届时，古晋北市市政局官员也将负责接待代表团，古晋北市市政局行政委员拿督黄鸿圣则汇报古晋北市发展和规划情况。

这项互访活动，主要是建立古晋北市与云南省昭通市的情谊，彼此在文化、城市规划等方面建立良好基础。