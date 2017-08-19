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經過4年努力 甘宗姵擢升女機長

发布于 August 19, 2017

（本报美里18日讯）经过4年努力，现年27岁的甘宗姵正式于今年8月擢升为女机长，成为砂拉越首位，且出生于砂拉越美里的通用航空女机长。

甘宗姵于2013年加入Layang Layang Aerospace Sdn Bhd。当时虽然无飞机师的职缺，使她只能屈就于担任一名飞行运作主管，负责监督飞机动向和文件处理工作，她不但并没有因此而感到沮丧，且更加认真职守和学习。

于同年，她获得实践飞行梦想的机会。她记忆犹深的指出，第一次受到认可，是在接下选委会承包飞行服务的任务，连续5天是在首席飞行员Irwin Menezes机长从旁指导下，使用固定机翼飞机Nomad N22C，在马鲁帝、巴里奥、邦加拉兰、弄阿卡、老越进行短场起降飞行，这也是她在学院时期前所未有的体验，令她大为振奋，也因为有了此次的经验，更加激发她对飞行的热忱。

她在执行任务的表现，一再受到认可，职阶也步步高升。然后升级之后，她的责任更为重大，作为一机之长的她，需肩负起照顾机上随行人员的安全。
根据丹宗姵指出，大部分时间都在执行承包政府和私人机构地理绘图与测量、拍摄等任务。

对于曾负责载送考卷、食粮、尸体和病人的她而言，能够抢在最短的时间内，将病患送往医院接受治疗，保住他们的生命，最能让她感觉成就感和满足。

在中学时期开始就立志成为飞机师，于2008年成功考入马来西亚历史悠久的马六甲飞行学院，并在短短的18个月内，以200小时的飞行时数，于2010年考取商业飞行执照（CPL/IR）。而且与她一起就读飞行课程的23学生当中，只有4名女学生。

至今，她的飞行时数累积超过1100小时，其中最远飞程是由美里至梳邦，然后这并不是最具挑战的一次。

他说，最具考验的一次飞行经验，是于上星期美里-古晋-诗巫的飞行任务，尤其是准备由诗巫回返美里时，恰逢雷电大雨天，气候非常恶劣，最后在安全因素的考量下，她决定在诗巫留宿一夜。

她透露，机长在做出任何决定之前，除了安全问题，也需要从成本、隔日任务编排等多方面因素做考虑量，确实是一项很大的考验和挑战。

她相信，飞行员都目标加入民航服务团队，然后她认为，加入通用航空服务团队也是一个很好选择，因为不定时定点的飞行，存在着许多无法预知的挑战，所以可以累积更多难得宝贵的经验。

甘宗姵也要借此次采访机会，感谢layang layang予以她巨大飞行机会，圆了她的飞行梦，还有他的“师傅”Irwin Menezes机长的无私指导，促使她才能有今日的成就。另外，还有深爱她的父亲拿督甘保祥和母亲窦雪莉，以及她的丈夫卢伟无时无刻予以她大力支持、体恤和谅解。

目前，layang layang旗下任职的机司共有18名，而且在甘宗姵砂拉越首位通用航空女机长之前，还有一名砂拉越首位直升机女机长。

（右起）Layang Layang Aerospace Sdn Bhd总工程师罗仲华、首席飞行员Irwin Menezes机长、甘宗姵女机长、总经理陈传礼、会计师陈约伶合影。
（右起）Layang Layang Aerospace Sdn Bhd总工程师罗仲华、首席飞行员Irwin Menezes机长、甘宗姵女机长、总经理陈传礼、会计师陈约伶合影。
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