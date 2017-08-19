美里糖尿病公會 今慈善晚宴

(本报美里18日讯)马来西亚糖尿病公会美里分会慈善晚宴演出歌星情歌王子黄清元已经抵达美里，并在昨天下午在美乐大酒店受到RED FM 录音访问。

由马来西亚糖尿病公会美里分会为了筹募新会所经费慈善晚宴今天傍晚6时30分在美乐大酒店7楼宴会厅举行。主办单位呼吁大家准时6时30分准时出席并可将车辆放在星城购物广场多层停车场之5或6楼。

今晚节目除了有来自多位本地乐龄歌手演唱，T Home 炫音乐工作室和美里音乐社小豆芽儿童歌唱培训中心的小朋友演出之外，来自东马唱片公司旗下歌星刘燕燕和情歌王子黄清元也将会呈献精彩的演出。另外，在场外也将会有售卖莊学忠专辑和东马唱片公司刘燕燕的专辑。

同时，凡是购买餐券者将可凭着餐券到入场的柜台换取一杯由美里同成发稻米贸易有限公司所赞助的一杯350公克的Haryana健康米。

砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤也是此慈善晚宴的主宾。

以下为节目表：

6.00pm：工作人员抵达

6.30pm：观从入场/余兴节目

7.00pm：节目开始

马来西亚糖尿病公会美里分会主席陈超梅致词

马来西亚糖尿病协会砂拉越分会主席DR。WILLIAN VOON致词

主宾:砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤致词

开幕

7.30pm：舞蹈

视频

7.45pm：东马唱片公司旗下歌星刘燕燕演出

8.30pm：舞蹈

视频

8.45pm：情歌王子黄清元演出

9.30pm：晚宴结束



