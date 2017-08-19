廉中辦美術展 劉賢仕盼拋磚引玉

拿督李景胜在董事们陪同下, 为＂2017 年廉中师生美术联展＂主持开幕礼。

(本报美里18日讯) 廉律中学举办美术展，这对美术有兴趣的学生是一大喜讯，廉中更希望透过这活动能起抛砖引玉的作用，启发更多学生的兴趣，以及社会大众对艺术文化的支持与鼓励。

廉中副董事长拿督斯里刘贤仕今日上午在“2017年廉中师生美术联展”开幕仪式上，如此说道。

他说，廉中今年欢庆建校50周年，在这喜庆的一年，廉中在各领域依然取得骄人成绩，近期更是喜讯连连。

“在这个月初，廉中资优生赴吉隆坡参加全国国语论坛赛，表现优异，击败群雄，夺冠凯旋，将砂拉越暌违16年的冠军杯，再次捧回砂州，本校董教师生对此雀跃万分，深感光荣。”

刘贤仕继说，廉中举办盛大的师生美术联展，展出约300幅作品，跨步美术领域，为廉中具美术天分的学生提供了发挥的平台，这是该校向来强调全方位教育，德、智、体、群、美、劳六育中“美育”的一环。

他称，艺术出于生活，成功的美术作品，反映作者对现实生活的感受，换句话说，美术作品能反映作者的主观感受，从这一层关系来看，美术教育是不可忽视的一环。

“透过美术教育，可提升一人的观察力、想象力和鉴赏能力，并非只是单纯地学画什么，这有助于开启学生欣赏美的眼睛，体会生活的美好，开拓学生视野，而不是局限在单一的空间里。”

最后，刘贤仕表示希望来宾们好好享受廉中精心为大众准备“美的盛宴”。同时勉励廉中生把握在校的学习时光。

他指出，廉中师资团队强，各学科都有专业的老师从旁指导，是廉中生莫大的福气。

李景勝：發掘課外潛能 學校須全方位教育學生

(本报美里18日讯) 旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜认为，教育不应该只注重在学业，艺术也是占了人生的一部分， 学校必须提供全方位教育予学生，让他们获得平衡的教育。

李景胜今日在”2017 年廉中师生美术联展”开幕仪式上表示，除了教育，也必须注重课外活动，老师必须协助发掘学生在课外活动方面的潜能，并给予平台让他们发挥。

他说，学生在上课时必须给予积极的回答及提问，答错了没有关系，因为学生就应该不断的学习，最重要是敢作出回答与提问。

李景胜感谢廉中教师与董事们为教育作出的积极贡献，给予学生全方位的教育. 而该校举办美术联展，更显现了该校注重学生的课业成绩外，对于课外活动及艺术方面的培育更不忽略，给予学生平衡的教育。

房按民：舉辦活動

廉中有發揮才能平台

(本报美里18日讯)廉律中学贯彻全方位教学，致力提供多元发展平台让学生发掘潜能与发挥才能，每年别出心裁举办活动，给予廉中生充分机会找到自己的专长，且充分发挥，增添自信，将来更好地融入社会和时代。

廉中首席执行员拿督房按民在＂2017 年廉中师生美术联展＂开幕仪式上，如此说道。

他说，廉中美术组非常活跃，配合廉中50周年校庆，上月在星城购物广场举办3D 风景纸雕设计赛，本月 12日举办小学美术赛，为热爱美术的学生搭建平台发捽所长。

他称，此次美术展共展出约300 幅师生及12月举办的小学美术比赛得奖作品。学生也会在场示范解说，可谓是锻炼学生自信和表达自己成品的机会。

房按民感谢贞美校服专卖店捐赠奖杯予小学美术比赛的优胜者。获得前三名的小画家为冠军陈芯仪（都九小学），亚军李康瑜（美公），季军苏慧婷（美公）。他宣布，廉中明年（2018）将举办第一届《贞美挑战杯》小学美术赛，并呼吁各小学大力支持。

于开幕礼上，主宾砂拉越旅游、艺术与文化助理部长拿督李景胜受邀颁奖予2017年国际跆拳道锦标赛金牌得主廉中初二生金锡俊，以表扬他为国争光。

李景胜也颁奖予第25届国际少年田径锦标赛为大马摘下两银（铅球、铁饼）的年仅15岁廉中生余乐尼。同对李景胜也颁奖予8名在全砂青少年田径公开赛为美里卫冕冠军的廉中生李佳如（2金）、董悦（1金）、黃惠丽（1金）、何卫能（2金）、雷马(2金）、吴自成（1银）、纪智文（1铜）及许勋尧（1铜）。

此外，李景胜也授旗予将于25日出征全国独中球类运动会的廉中队伍（排球、篮球、乒乓、羽球），由廉中副董事长拿督斯里刘贤仕在首席执行员拿督房按民的陪同下接收。廉中是上届（2014）全国独中赛的总冠军，在8组中包揽了3项冠军（羽球男、羽球女、排球女），其余5项为5校平分。

与此同时，趁着美术展盛大活动良机，廉中在开幕仪式上，也邀请该校副董事长拿督斯里刘贤仕颁发感谢状予7月份领养来自中国屏南县华侨中学6名学生的家庭，感谢他们的支持。