阿邦阿都拉：扭曲稽查司報告 反對黨斷章取義

（本报古晋18日讯）砂房屋发展机构主席拿督阿邦阿都拉勿抨击行动党和公正党截取部分稽查司报告内容扭曲事实误导民众。

他今日在新闻发布会上，针对行动党和公正党日前以稽察司报告大做文章事宜，作出谴责并称这是他们逢大选的政治手段。

据悉，日前反对党在稽查司报告中截取美里一组屋粉刷工程，有关报告指承包商在收款后仍未施工。

对此，阿邦阿都拉勿解释，该机构得知属下2名官员被大马反贪委员会召见协助调查。

他称，那乃是美里组屋12个单位的粉刷工程1万1千969令吉的款项进行调查询问。

他指出，该机构有义务秉持廉政态度及公信，并给予保证将会在已签署“我承诺”的廉政誓言下，为相关单位提供全面合作以协助相关调查工作进行。

该项组屋粉刷工程涵盖2千372个单位，耗资280万令吉，不过其中有12间组屋单位的粉刷工作因为组屋失火而无法进行，其余的2千360个单位则全数完成。

他也就此谴责行动党在面子书上针对该机构的指控并不属实。

阿邦阿都拉勿称，行动党的所作所为根本就是政治手段，扭曲事实来误导人民。

“我们先前保持沉默，是为了让反贪污委员会先首先作出决定后才做进一步发布。”

他进一步解释，有关组屋是由联邦政府拨款兴建和维修，因此组屋的粉刷承包工作也是由联邦政府直接委派，并不是由砂房屋发展机构或砂州政府负责。

有鉴于此，该机构董事会将会在9月的第一个星期召开会议，并会在会议上向董事会动议，以对反对党的所作所为采取法律行动。