PETROS董事名单 首長：週內公布

首长阿邦佐哈里为油田井口平台合作计划主持推展仪式一瞥。

（本报古晋18日讯）首长阿邦佐哈里披露，砂石油及天然气公司（PETROS）的5名董事名单将于一周内公布。

他说，至于该公司的首席执行员人选，则交由该5名董事自行去决定，包括营运模式。

他称，砂州政府志在成立属于砂拉越拥有的石油与天然气公司，旨在让砂拉越直接参与石油和天然工业上游、中游、及下游业的发展。惟，砂石油与天然气公司倘在筹备成立阶段，因此暂不进一步透露详情。

阿邦佐哈里是于今日出席见证国油与布洛克船坞工程公司进行签约仪式后召开新闻发布会时，如是表示。

询及州政府欲在岸上进行勘油事宜，他披露州政府在这方面已与国油携手合作进行勘油的研究工作，尤其是岸上的勘油研究。

“在勘油研究的工作上，我们必须确保地底下拥有足够的石油与天然气含量可以进行堪勘油，否则这只会是浪费金钱去开发。而堪油研究地段主要位于北区。”

他披露，州政府已进行有关勘油研究工作，不过，目前倘未得到该研究结论的报告。

首長：運用在公交發展

政府探討開發氫氣工業

（本报古晋18日讯）砂州除了将在未来3至5年内有更多的石油与天然气活动外，州政府亦正探讨开发氢气工业的可行性，如果此项科技成功进行，届时便可运用在轻快铁与公共交通系统发展上。

首长阿邦佐哈里是于今日出席见证国油与布洛克船坞工程公司进行签约仪式上致词时，这么表示。

“提及能源，砂州拥有充裕的能源资源，尤其是州政府在不久前也成功向联邦政府收购巴贡水坝。而我们也拥有良好的水质，如果加以善用高技术来将水质中的空气进行分离，再将之转换为氢气。”

他亦笑称，若氢气发电科技可以落实，那么以后可以不用购买汽油了。

他说，砂拉越参与石油与天然气领域已拥有107年历史，换言之，砂州在这方面拥有其专业技术及人才，同时也在该工业领域扮演活跃角色。

他感到庆幸的是，砂州政府与联邦政府及国油向来保持密切合作关系，确保互惠互利已达到双赢局面。

他强调，砂州政府的目的是可以从石油与天然气工业领域获取最大利益，尤其是在争取提高开采税方面，州政府将会以理智的方式提出争取。

“我们知道当前的国际原油价格处于低靡，因此，在争取提高开采税过程中会酌情处理，以免破坏双方的协商进展。”

与此同时，砂州政府在争取收入方面也寻找替代方案，除了设立砂州自己拥有的石油公司外，也将民都鲁打造为石油化工业枢纽，确保砂州拥有充裕的现金流和股息分配。

另一方面，国油今日与布洛克船坞工程公司进行两项合约签署，即建设Bokor油田第三阶段再发展计划与砂拉越岸外Anjung天然气发展计划，该两项计划总值高达4亿8千万令吉。