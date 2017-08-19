為多個甘榜注射疫苗 砂獸醫局今赴西連省

（古晋18日讯）砂兽医服务局明日将到西连省，为多个甘榜的狗只展开狂犬病疫苗注射活动。

该局明日将到访的甘榜包括：Kpg Panchor Dayak & Panchor Cina、Kpg. Semada Belatak, Semada Mawang & Semada Tengah、Kampung Semukoi A & Semukoi Empegang、Kpg. Sg. Apeng, Slabi Entukuh, Sg. Buruh & Singai Turong、Kpg. Stigang Semukor, Tian Mawang & Tian Sekawan、Kpg Tapang Maong, Muara Tangga & Beruan。

该局今日暂停狗只注射疫苗活动，以让路给前线工作人员本身接收注射疫苗。

此外，截至目前，该局总共为人们的宠物注射疫苗的累计数量为3万2千222只，其中2万4千580只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。

该局也继续针对早前传出的出现狂犬病案件，展开调查。

目前，当局已经接获193份样本的化验结果，其中有36只狗、6只猫呈阳性。

另外，砂地方政府与房屋部及砂兽医服务局联合行动已经捕抓了1千零85只位于古晋、三马拉汉及西连的野狗，作为防范野狗感染的措施。

该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443991、447960，以寻求该局协助处理。

另一方面，砂卫生局今日再发现84宗被狗、猫咬案件，其中17宗发生在西连、3宗于斯里阿曼、56宗发生于古晋、及8宗在三马拉汉。84宗猫狗咬人案件当中，72宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（49宗为狗、23宗为猫），另外12宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（9宗为野狗、2宗为野猫、及1宗为猴子）。

这也让4月1日起至今日止，被动物咬的案件累计数据高达2千670宗，同时，当局解释，并非所有被咬案件都需要注射疫苗，情况需要专科医生的鉴定是否需要注射疫苗。截至目前，985人已经获得注射疫苗。