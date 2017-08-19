首页 新闻 南砂新闻 為多個甘榜注射疫苗 砂獸醫局今赴西連省

為多個甘榜注射疫苗 砂獸醫局今赴西連省

发布于 August 19, 2017

（古晋18日讯）砂兽医服务局明日将到西连省，为多个甘榜的狗只展开狂犬病疫苗注射活动。

该局明日将到访的甘榜包括：Kpg Panchor Dayak & Panchor Cina、Kpg. Semada Belatak, Semada Mawang & Semada Tengah、Kampung Semukoi A & Semukoi Empegang、Kpg. Sg. Apeng, Slabi Entukuh, Sg. Buruh & Singai Turong、Kpg. Stigang Semukor, Tian Mawang & Tian Sekawan、Kpg Tapang Maong, Muara Tangga & Beruan。

该局今日暂停狗只注射疫苗活动，以让路给前线工作人员本身接收注射疫苗。

此外，截至目前，该局总共为人们的宠物注射疫苗的累计数量为3万2千222只，其中2万4千580只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。

该局也继续针对早前传出的出现狂犬病案件，展开调查。

目前，当局已经接获193份样本的化验结果，其中有36只狗、6只猫呈阳性。

另外，砂地方政府与房屋部及砂兽医服务局联合行动已经捕抓了1千零85只位于古晋、三马拉汉及西连的野狗，作为防范野狗感染的措施。

该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443991、447960，以寻求该局协助处理。

另一方面，砂卫生局今日再发现84宗被狗、猫咬案件，其中17宗发生在西连、3宗于斯里阿曼、56宗发生于古晋、及8宗在三马拉汉。84宗猫狗咬人案件当中，72宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（49宗为狗、23宗为猫），另外12宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（9宗为野狗、2宗为野猫、及1宗为猴子）。

这也让4月1日起至今日止，被动物咬的案件累计数据高达2千670宗，同时，当局解释，并非所有被咬案件都需要注射疫苗，情况需要专科医生的鉴定是否需要注射疫苗。截至目前，985人已经获得注射疫苗。

  • WhatsApp Image 2017-08-19 at 12.56.17

    【美里】北卑爾騷火災 一家七口及時驚醒逃命

    今日凌晨接近4时，卑尔骚北路1间双层木屋疑是电线短路引火烧毁，幸好熟睡中的一家七口及时发现，逃离火场保命，但来不及抢救财物，损失有待估计。     …
    August 19, 2017
    1 second read
  • ent05

    TWICE越南拍節目 子瑜及娜璉被摸手

    韩国女团TWICE的8位成员17日出发到越南拍摄JTBC电视台的节目《团结才能火》，其中成员多贤因为脚部受伤要休养，未能同行。 17日女团少女时代的太妍到达印尼时出现混乱，太妍除了…
    August 19, 2017
    3 second read
  • ent06

    張鈞甯熊嗓暖心 護動物拒看馬戲團

    【台北19日讯】 张钧甯日前为PETA亚洲善待动物组织“拒绝动物表演”北京巡展，模拟机械熊“波波”配音，以温暖大姐姐的声音宣导，“通过熊的讲述，向孩子和家长解释了为什么不要观看有动…
    August 19, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 吳將瑋需購呼吸輔助器 善心組織移交 8500令吉

    （古晋18日讯）稀有病例，因左肺衰竭，需要依靠呼吸辅助器来排除肺部的二气化碳，马来西亚善心组织今天移交马币8千500令吉予古晋象棋名将吴将玮，助他买下一台呼吸辅助器。 现年42岁的…
    August 19, 2017
    0 second read

  • 沈桂賢：降低病菌感染傳播 醫護員應嚴守手部衛生

    （本报古晋18日讯）砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤指出，鉴于手部卫生护理与卫生护理相关传染（Health Care Associated Infection）相互关联，因此医护人员…
    August 19, 2017
    3 second read

  • 濕地國家公園展種植活動 納英為環保獻力

    （本报古晋18日讯）纳英集团古晋办事处职员在过去的周末在古晋湿地国家公园展开了种植活动，为环保工作献力。 该项活动是纳英集团自2015年开始与砂森林局合作的结晶。纳英企业通讯主管C…
    August 19, 2017
    3 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭