【圖集】巴塞羅那現場圖 嫌犯照片曝光

摩洛哥男子欧卡贝尔（Driss Oukabir）已被捕。

巴塞罗那南部城市布里尔斯市发生疑似恐怖袭击。一伙袭击者在驾车冲撞行人遭警方拦截。警方击毙4名疑似恐怖分子，逮捕1人。此外，有6名行人在事件中受伤。坎布里尔斯市袭击事件发生几小时前，巴塞罗那刚刚发生了汽车撞人恐怖袭击。目前这起事件已经造成至少13人死亡，100多人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对袭击负责。

西班牙警方宣布租用涉事小型货车的摩洛哥男子欧卡贝尔（Driss Oukabir）已被捕。据《卫报》报道，警方透露欧卡贝尔在一个名为圣佩尔佩图阿-德莫古达（Santa Perpetua de la Mogada）的城镇租用了这辆车，暂时不清楚他在袭击中扮演的角色。

西班牙传媒引述警方消息称，欧卡贝尔1989年在摩洛哥出生，但一个据称是他的Facebook主页介绍他来自马赛，并居住在加泰罗尼亚。袭击发生后这个主页有大批愤怒的网民留言，指责欧卡贝尔。当地电视台报道，袭击现场发现一本西班牙护照，属于一名摩洛哥裔男子，但未证实证件是否属于欧卡贝尔。























































