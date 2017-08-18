公平對待久居外國人 擁房產期限最長99年

公平對待久居外國人 擁房產期限最長99年

（本报斯市17日讯）在分层地契下，外国人可拥有汶莱房地产最长期限达99年。

汶莱土地局官员贝克斯莎亚是于昨日在丽坤国际酒店召开的“第十四届东南亚测量大会上发表“分层地契管理”演说时如是指出。

他指出，在汶莱土地法下仅有汶莱公民拥有汶莱土地权。

“因此，对于外国人，特别是那些计划在汶莱生活几十年的人来说，汶莱是公平的给予这些外国人在汶莱拥有房地产的机会。”

他称一般情况下，外国人如在汶莱逗留20到30年。他们一旦持有分层地契，即可拥有相关房地产最高99年。

他也在演说时提到，分层地契的优点包括保护资产拥有权、例如外籍人士及永久居民分层地契拥有权、扩大及刺激汶莱房地产市场，以及推动其他相关行业的成长。

针对分层地契的说明他指出，申请人在申请之后必须首先等待来自土地局的确认书，确认书内将包含分层地契的条款和条件。

在第二步骤为，申请人必须指定一名持牌验查师，提交有关建筑分层的细目以及一名估价师，以确定该单位进行分层地契的证明。

第三步骤为，建筑物的划分应提交给测量局。第四阶段为，土地局将会发出分层地契计划证书。

一旦确认后，分层计划书将再缴至测量局以作校验；最后步骤为向土地局为分层单位进行注册。

据本地房地产发展商受访时透露，分层地契经在汶莱实施了几年，也有外籍人士及永久居民在分层地契下购买房地产。

他指出，分层地契仅限用于公寓单位、排屋及半独立房屋。分层地契更适合外籍及永久居民，因为在分层地契下，房地产的转让手续更简便。