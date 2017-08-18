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巴東埔“迎”納吉要求放安華 18公青團員擬快閃被捕

发布于 August 18, 2017
纳吉“直击”公正党堡垒区，公青团在附近要“迎接”纳吉被捕。
纳吉“直击”公正党堡垒区，公青团在附近要“迎接”纳吉被捕。

（大山脚17日讯）公青团团员与支持者准备以快闪活动“欢迎”首相纳吉到访公正党精神堡垒区巴东埔国会，结果约18人在行动还未开始前即被警方抢先逮捕，被捕者包括槟州公青团长阿斯鲁及槟州公青团组织秘书王泽钦。
首相与民聚餐活动是在威省工艺学院内举行。在活动开始前公青团党员在学院前面集合，准备进行“释放安华及欢迎1号官员”的快闪行动，不料却遭警方先发制人，上午近10时拉队将在场的公青团一一拉上车。

记者因无法与王泽钦取得联系，转联络槟州公青团宣传主任李凯伦。他表示，身为市议员的王泽钦今早在市政局有会议，接到一班公青团齐聚在工艺学院附近后，就顺道兜去看情况。

“泽钦说，他一到不久就被警方逮捕了，当时快闪行动都没有进行，只要是公青党团就被带走。”

威中警区主任聂罗斯助理总监受询时指出，警方是在收到投报后，前往威省工艺学院逮捕了18名欲进行快闪活动人士，并带回警局问话及录取口供，包括他们为何前去出席有关活动等。

他说，警方是援引《刑事程序法典》第105条文逮捕上述有关人士，目前警方仍在进行录供程序，一旦完成将让他们离去。

 

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