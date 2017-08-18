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全國大選隨時來 卡立：警作好準備

发布于 August 18, 2017
卡立（右2）周四在沙巴警察总部出席警队检阅仪式。
卡立（右2）周四在沙巴警察总部出席警队检阅仪式。

（亚庇17日讯）全国总警长丹斯里卡立重申，大马警队上下已为随时来临的第14届全国大选作好准备。

他说，警方已为本次大选作好许多讨论工作，如今可随时面对大选的来临。

询及在沙巴东部安全区实施的宵禁令时，他说，只要有任何罪犯威胁，这项宵禁令将会持续。

他说，在沙巴东部安全区实施的这项宵禁令，是作为维护当地的安全的其中一项措施。

他周四到访沙巴警察总部后，在记者会这样指出。

另外，卡立警告国内穆斯林，勿出席任何由无神论者举办的活动，否则将在伊斯兰法下受到对付。

他说：“任何穆斯林被发现参与这类组织，或参与者，将对会受到伊斯兰法下面对提控。”

他说，我国法律规定，这并非“有权出席”的决定，或成为类似组织的成员。

日前有一张照片在社交媒体发布，图内人士被指在我国首都参与一个“无神论者”的周年纪念活动，引起网民议论纷纷。

无神论者在脸书有近200万名包括来自印尼与菲律宾的追随者与支持者。

联邦直辖区宗教局已介入调查参与无神论者的穆斯林。

毫無隱瞞2.0論壇騷亂事件
若證據足將交總檢察署

（亚庇17日讯）毫无隐瞒2.0论坛骚乱事件；警方还在寻找数人助查此案。

全国总警长丹斯里卡立说，警方若有足够证据，警方将把调查报告交给总检察署。

他谴责涉案者的行为是暴乱，他补充，警方迄今已拘捕13人助查。

他说：“人们可以责怪这个，责怪那个，但先让我们调查。”

他重申，在2012年和平集会法令下，主办集会者有责任确保活动顺利进行。

“警方当时站在大厅外，他们也尽力做好本份。”

“毫无隐瞒2.0”论坛于周日（13日）下午在莎阿南进行过程中，突然发生骚乱，有人在现场抛掷椅子、鞋子与烟雾弹，更有人将烟雾弹抛至舞台和媒体席。

警方随后到场，将3名涉及此案的17至19岁少年拘捕，这3人是在案发后，被出席者围捕。

警方援引2012年和平集会法令第15（2）（D）条文、刑事法典第153放肆地进行挑拨蓄意引起暴动条文，以及1957年爆炸物法令第6条文，调查此案。

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