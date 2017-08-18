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陳梅恩：未有幼兒劇場人才 建議課堂安排迷你劇

发布于 August 18, 2017

（本报诗巫17日讯）毕理学院幼教系幼儿剧场科目导师陈梅恩表示，能够在诗巫成立幼儿剧场是好事，不过目前诗巫还没有这方面的人才，所以只能够以另一个方式，就是在幼儿园内进行戏剧游戏。

她称，目前诗巫一些幼儿园也开始进行这一方面的教学，就是先从扮演游戏开始，然后在毕业典礼上演出。
她建议幼教教师们，可以尝试在课程中，安排迷你型的戏剧在课堂上演出。

对于在大型活动中呈献幼儿剧场，她表明在下次该科目开始后，会考虑向有关方面申请演出，以进一步的推广幼儿剧场。

陈梅恩也表示，在台湾的幼儿教育中都会有小剧团，在学校单位方面会由幼儿教育的学生一起演出一部戏剧，不过还有其他有收费的专业幼儿剧团。

她解释，学校单位演出的剧场是免费性质，至多会象征性的收取一些入场费以应付场地租借、道具等。
她续称，目前台湾有蛮多专业幼儿剧团，每年各自都会有特别的戏剧，然后会进行巡回演出，在演出当天可能会进行2至3场的演出，不过每位入场者都要收费，而且还有一些的限制，如年龄的限制、一位家长只可带几位小孩等。

陈梅恩说，若是学校方面的演出，就会要求幼儿园透过教师带着院生前来欣赏。

来自古晋的毕理学院院生张桂芳指出，幼儿剧场在砂州仍然还是少见，而且在目前的幼儿教育体系中，是可以增加幼儿剧场以增加幼儿们曝光的经历。

来自诗巫的毕理学院院生苏雯欣表示，过去不曾接触过幼儿戏剧，直至在毕理学院修读幼教系时才接触到幼儿戏剧。

来自诗巫的毕理学院院生林欣晶认为，若是把幼儿戏剧放在学校的学习内容中，对幼儿们是个很好的学习与教导，提升幼儿们的自信心、言语沟通、社交等。

来自美里的毕理学院院生陈丽心指出，许多家长有先入为主的观点，认为幼儿剧场与电视节目是一样的，而且幼儿剧场还要收费，实是没有必要麻烦自己与浪费金钱来让孩子去看幼儿剧场。

来自诗巫的毕理学院院生包伟玲表示，在演出《美女与野兽》之后，认为表演时的心态非常重要，因为幼儿剧场并非只是单纯的娱乐演出而已，而是还要传递道德价值观、好的行为等讯息给小朋友。

来自诗巫的毕理学院院生谢苗春表示，透过幼儿戏剧能够让幼儿们发挥出自己的想象力，因为幼儿们的想象力是十分丰富的。

来自诗巫的毕理学院院生Zureda表示，她最初认为幼儿剧场与迪斯尼乐园内的演出一样，然而在实际上修读之后，才发现幼儿剧场包含了许多方面，如是否会适合幼儿们的年龄等，去选择正确的剧本来让幼儿们欣赏。

来自沙巴山打根的毕理学院院生黄琦惠表示，因着此次《美女与野兽》的演出，让她获益良多，并且也开始热爱戏剧、注重细节及带领幼儿们去演绎。

来自诗巫的毕理学院院生刘思伶认为，透过戏剧的演出，能够加深幼儿们所吸收知识的印象，而且也能维持比较久，不似一般读书那样，学过就忘了。

演员与协助者合影。
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