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抽中值12萬TOYOTA ALTIS 黃順舸捐回建興基金

发布于 August 18, 2017
在拿督张泰卿（左4）见证下，拿督斯里黄顺舸（右4）移交中奖彩票给建兴中学创校七十周年筹募办学基金筹备会主席许良德。左起为建兴中学校友会主席苏启友和董事秘书郑立国。右起是董事俞诗东、校长郑尚信和董事长张锦兴。
在拿督张泰卿（左4）见证下，拿督斯里黄顺舸（右4）移交中奖彩票给建兴中学创校七十周年筹募办学基金筹备会主席许良德。左起为建兴中学校友会主席苏启友和董事秘书郑立国。右起是董事俞诗东、校长郑尚信和董事长张锦兴。

（本报诗巫17日讯）砂州第二财长暨国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸今早将他中奖获得的TOYOTA ALTIS，捐回予建兴中学创校七十周年筹募办学基金委员会。

建兴中学创校七十周年筹募办学基金於上周六（12日）开彩。

委员会日前核对彩券票根，查知次奖即价值12万8千令吉的TOYOTA ALTIS由黄顺舸获得。较后，黄顺舸向校方及该委员会出示该中奖彩票，经双方核对证实无误。

黄顺舸兑现他之前的“中奖奖品捐回校方”的诺言，便於今早在都东州议员拿督张泰卿的见证下，把中奖彩票交回给创校七十周年筹募办学基金委员会。

创校七十周年筹募办学基金於2015年6月6日举行推展礼，拿督斯里黄顺舸当时受邀主持仪式。黄顺舸事后允诺拨款10万令吉予建兴中学。
黄顺舸如今将市价逾12万令吉捐回给校方，加上之前的10万令吉拨款，总共逾22万令吉。

移交彩票时，黄顺舸希望他的作法，可在社会里引起抛砖引玉的效益，华社更关心华文母语教育的发展。

“我希望有更多人响应，将奖品回捐予建兴中学。”今早在场观礼的人士，包括建兴中学多位董事。

 

 

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