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哥樂多長屋無電供 人聯矢言協助爭取

发布于 August 18, 2017

（本报诗巫17日讯）位于诗巫对面江哥乐多地区的威蔡长屋（Rh Vinchai）今天仍没有电流供应，让到访的人联党P211南兰区国阵服务团队甚感惊讶，并矢言协助争取。

潜能候选人江先柱说，威蔡长屋邻近地区都已拥有电流供应，唯独该长屋至今仍然使用发电机发电，以供平时所需，此种情况的出现令人难以理解。

“我访问了南兰选区内的近200座长屋，发现有逾10座的长屋没有电流供应，其中多座长屋与电缆的距离非常接近。而双溪阿山的情况最为特殊，有6座相邻的长屋皆没有水电供应。”

江先柱说，该服务团队已将长屋没有电流供应的问题，向砂能源公司诗巫分局反映，并要求尽快解决。

“南兰区国阵服务团队也会积极跟进有关事项，并在情况需要时，会见负责电力的公用事业部长拿督史蒂芬伦迪，反映居民的困境。”

他说，砂能源公司诗巫分局的回应与行动令人鼓舞，该服务团队深信政府会尽快解决这项重要的民生问题。

在日前进行的访问中，该服务团队也与哥乐多及丹章拉达地区的另8座长屋举行交流会，并收集各种民生问题，其中包括土著身份证申请问题。

人联党P211南兰区国阵服务团队与丹章拉达地区的长屋居民举行交流会，并收集民生问题。
人联党P211南兰区国阵服务团队与丹章拉达地区的长屋居民举行交流会，并收集民生问题。
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