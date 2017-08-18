大安集團總部大廈新翼 阿邦佐主持上梁儀式

阿邦佐哈里（右3）为大安集团总部大厦的新翼建筑主持上梁仪式。

（本报诗巫17日讯）砂首长阿邦佐哈里于今早为大安集团总部大厦的新翼建筑主持上梁仪式，并且在用以挂在梁上的红布上写着“前进吧，大安！”。

同时，大安集团也为阿邦佐哈里，以及该集团7月份至9月份生日的职员们庆生，并且赠送一件重型机车夹克外套予阿邦佐哈里为生日礼物，让阿邦佐哈里能够在下午骑机车前往参观该集团的研究地。

大安集团执行主席拿督阿玛阿都哈密表示，该集团所要生产的产品，是要全部人安全使用的产品。

他称，该集团开始时，是从数人至几十人开始，发展迄今已有超过7千位的员工。

他说，他们有责任管理他们的资源是可持续性发展，并采用最先进的科技来确保市场的最大化。

他指出，今日进行上梁仪式的新翼建筑，将可作为三百多位职员的办公室。

首長：須藉助科技優化資源

要求基金局提供獎學金

（本报诗巫17日讯）砂首长阿邦佐哈里希望大安集团如其名一样，能够坚持超过百年，然而大安集团距离百年仍有70年，因此需要有可持续性的发展。

他称，现时最为主要的问题，还是食物。他说，整个亚洲共有35亿的人口，这些人都需要食物，然而砂州有12万4千平方公里的土地，但只有270万的人口，因此砂州必须要透过科技来优化自己的资源。

他指出，为了促进砂州的研发，他特别拨款一笔一款项来作为研发资金，因此他会要求砂基金局提供奖学金来进行研发，让砂州有专属的博士与科学家进行研发工作，以惠及砂州子民。

阿邦佐哈里表示，30年前，时任砂首长泰益玛目要求他负责推动砂州下游的发展，包括木材业，那时大安集团才开始成立。

他续称，当时是以土地固打制来分配资源，而首要的资源乃是木材，因此那时兴起了许多木材公司，但是却面对印尼的挑战，因为那时候的木材价格急剧下降，因此他们必须要对此进行妥善的管理。

他表明，那时候的大安集团就如初生婴儿一样，不过如今却为新建筑进行上梁仪式，毕竟30年的时光，足以让一位初生婴儿成长为成年人，一个强壮的成年人。

他也指出，在他上任砂首长后，大安集团就向他汇报公司目前正在进行的业务，其中包括研究树木的种类，因此今日他特意前来，除了主持该集团总部的新翼建筑上梁仪式外，也前往视察该集团的研究。

阿邦佐哈里在听取大安集团的汇报后，表明有意前往视察，惟该集团执行主席拿督阿玛阿都哈密解释，欲前往该研究地方的路面狭小，但阿邦佐哈里表示他可以骑机车前往。