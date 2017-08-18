患卵巢癌缺醫藥費 吳淑真需大家捐助

（古晋17日讯）大家发挥爱心与善心，帮帮这位单亲妈妈吴淑真吧！您的善款，将能帮她渡过难关。

她需要筹募马币4万5000令吉的医药费，以便于8月29日赴中国广州现代医院进行其第二次的卵巢癌疗程。

求助者吴淑真，来自古晋，现年52岁，是一名单亲妈妈，之前从事美容产品销售，不过患病后，健康每况愈下，已经5年没有工作了。

在5年前，她被验出患上卵巢癌，不过当时她并没有进行手术。直到去年9月28日，因为她的病情紧急，当时古晋中央医院无法马上为她进行手术，所以她转到本地一间私人医院完成卵巢癌手术，而且其所患的卵巢癌，经过化验，已被断定为第四期。

手术后，虽然她被安排在古晋中央医院进行复诊与化疗，不过当时她却选择以自然治疗法（保健品）来控制病情，而且使用自然治疗法后，检验结果发现，其体内的癌细胞确实减少了许多。

不料，在今年4月间，她被验出癌细胞突然增加，且病情复发，经过她向院方医生了解后，获知中国广州现代医院可医治此病症，所以她向亲友筹集了马币2万9000令吉，并于今年7月28日，自己一个人远赴中国广州现代医院进行手术及化疗。

原本以为在中国治疗期间，亲友们可筹集到足够医药费的她，不料被验出病情严重，需要进行另外的治疗，否则她将会面对生命危险，这无形中也增加了她的医药费。

其医药费总计需要15万人民币（约马币9万4000令吉），而且疗程需分成两次进行。

当时，人已在中国广州现代医院接受第一次疗程到一半，但却面对医药费不足的她，感到懮虑和发愁，而且准备放弃治疗，及返回古晋。

不过，通过中国院方代表的介绍下，她联系上马来西亚善心组织，希望善心组织捐助医药费予她，助她完成第一次疗程。

经过善心组织古晋理事向求助者家人进行家访，以及善心组织创会会长拿督斯里王荣桐及秘书长萧志刚，与当时人在中国广州的吴淑贞取得联系后，决定捐助马币2万令吉，作为其医疗费。

据悉，其第一期的疗程花费8万4000多人民币（约马币5万4000令吉），但由于她只筹到马币4万9000令吉（包括善心组织捐助的2万令吉），所以目前她尚拖欠院方9000人民币（约马币5000多令吉）。

她于今早接受马来西亚善心组织古晋理事探访时，对善心组织帮人于危及之中的善举，表达了万分感激。而且目前她的健康情况，已经改善了许多，但中国院方医生告知，其体内仍有一些细小肿瘤需要洗除。

因此，她必须于本月29日再次返回中国广州现代医院进行其第二次的疗程。第二期疗程约需要马币4万令吉。

面对接下来的医药费，她已不知道要如何去筹募，因此，希望通过善心组织的协助，以及广大善心人士的捐助，为她凑足第二次的医疗费用，即马币4万5000令吉（包括第一次疗程所欠下的5000令吉）。

据悉，求助者育有三名儿子（其中，次子与三子是孪生兄弟）。长次27岁，在澳洲工作，但无工作准证。次子23岁，现在亚庇一间眼镜店工作，月入2000，其太太与2名孩子则在古晋的娘家居住，而求助者也是随同这名媳妇，在古晋王长水路“亲家母”住家居住。三子23岁，在古晋一家残障中心当义工，居住在该中心，月入只有600至700令吉。

欲捐款的善心人士，可将捐款汇入以下户口，马来西亚善心组织代收。PBB 3196092634 Persatuan Amal Shan Xin Kajang雪兰莪。



