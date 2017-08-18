首页 新闻 南砂新闻 沒遵守流出物條規 環境局對付業者

沒遵守流出物條規 環境局對付業者

发布于 August 18, 2017

（本报古晋17日讯）砂环境局局长莫哈末希兹尔透露，在2016年7月1日至2017年6月30日之间，环境局发现数个业者没有遵守流出物的条规，并对他们采取了法律行动。

“也因此，环境局希望业者在厂房展开绩效监督和其他监督工作后，避免不遵守流出物条规的行为再次出现。同时业者也受促遵守空气污染物排放、废料管理等其他执照附带的要求，以维护砂拉越的环境品质。”
他指出，去年，共79个业者获得环境局签发2016年7月1日至2017年6月30日的营运执照，今年环境局接获77个业者的营运执照更新申请，以及2个新的营运执照申请。

“获得签发2017年7月1日至2018年6月30日营运执照的业者共有79个，其中2个执照持有者厂房暂时没有运作。”

莫哈末希兹尔今日在2017年度棕榈油厂遵守《1974年环境法令》研讨会闭幕暨棕榈油厂执照移交仪式上致辞时表示，砂环境局每年定期举办研讨会，以针对州内棕榈油厂面对的主要问题作出解答。

他也提醒，棕榈油厂业者可通过对工厂的排出物调制系统展开“绩效监督”，进行控管。他形容，有效及全面的“绩效监督”是厂方其中一个可以采取的预防性措施，以持续性的遵守流出物排放标准，并在良好的工程管理下运作。

“此外，砂州政府定下生化需氧量为每公升不超过50毫克的标准将于2018年4月失效，并被更严格执行，即生化需氧量每公升不超过20毫克。如果厂方能良好的展开绩效监督工作，相信遵守生化需氧量每公升不超过20毫克标准不是个问题。”

莫哈末希兹尔说，2014年环境品质条规（清净空气）在2014年6月4日生效后的第五年，即2019年6月5日产生新的空气污染物排放标准，一旦厂方发现所经营厂房的空气污染物排放量超过有关标准，就要采取行动改善。

“环境局去年7月推展了‘引导式自我管理’（GSR）措施，并在该措施下要求业者个别产生‘环境主流化工具’（EMT），以在‘环境主流化工具’下，展开绩效监督、人才需求、持续性排放监督系统等方面的工作。”

他也补充，砂环境局数年前开始针对遵守《1974年环境品质法令》的业者颁发最佳棕榈油厂的奖项，作为对业者守法的肯定。今日共有4家来自古晋、诗巫、美里及民都鲁的棕榈油厂公司获得2017年最佳棕榈油厂奖。

砂环境局局长莫哈末希兹尔（左2）颁发营运执照给棕榈油厂业者代表。
砂环境局局长莫哈末希兹尔（左2）颁发营运执照给棕榈油厂业者代表。
  • 首相纳吉抵达The Light酒店，向在场的国阵领袖及民众挥手招呼。

    閉門密商 納吉會見檳國陣領袖

    （北海17日讯）首相拿督斯里纳吉周四抵槟展开一天的访问，首站于诗布朗再也The Light酒店与槟州国阵领袖会面和进行为时50分钟的闭门会议。 首相纳吉于上午约10时30分抵达该酒…
    August 18, 2017
    1 second read

  • 無神論者若沒註冊辦活動 諾拉昔：觸犯法律會被對付

    （吉隆坡17日讯）全国副总警长丹斯里诺拉昔透露，警方将监督国内无神论者是否有成立任何组织，并进一步了解后者的活动是否有触犯法律。 他说，若无神论者没合法注册自身的组织，却又进行活动…
    August 18, 2017
    0 second read
  • 卡立（右2）周四在沙巴警察总部出席警队检阅仪式。

    全國大選隨時來 卡立：警作好準備

    （亚庇17日讯）全国总警长丹斯里卡立重申，大马警队上下已为随时来临的第14届全国大选作好准备。 他说，警方已为本次大选作好许多讨论工作，如今可随时面对大选的来临。 …
    August 18, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 患卵巢癌缺醫藥費 吳淑真需大家捐助

    （古晋17日讯）大家发挥爱心与善心，帮帮这位单亲妈妈吴淑真吧！您的善款，将能帮她渡过难关。 她需要筹募马币4万5000令吉的医药费，以便于8月29日赴中国广州现代医院进行其第二次的…
    August 18, 2017
    4 second read

  • 世界大學學術排名 斯威本晉身400強

    （古晋17日讯）根据最新的世界大学学术排名(ARWU)，斯威本科技大学成功晋入世界最佳大学301-400强。 斯威本排名第337，比去年跃升了100个位置，崛起成为3％世界顶尖大学…
    August 18, 2017
    2 second read
  • 阿都卡林（左3）为TEDxKenlayang活动主持推展。右3为砂青年革新合作社主席兼TEDxKenyalang发起人再文卡欣。

    TEDxKenlayang 活動 11月杪 捲土重來

    （本报古晋17日讯）全球著名的TED活动将于今年在砂拉越古晋卷土重来，迈入第二年举办该活动。今年的活动名称为TEDxKenyalang，订于11月25及26日，假古晋婆罗洲会展中心…
    August 18, 2017
    12 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭