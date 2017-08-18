沒遵守流出物條規 環境局對付業者

（本报古晋17日讯）砂环境局局长莫哈末希兹尔透露，在2016年7月1日至2017年6月30日之间，环境局发现数个业者没有遵守流出物的条规，并对他们采取了法律行动。

“也因此，环境局希望业者在厂房展开绩效监督和其他监督工作后，避免不遵守流出物条规的行为再次出现。同时业者也受促遵守空气污染物排放、废料管理等其他执照附带的要求，以维护砂拉越的环境品质。”

他指出，去年，共79个业者获得环境局签发2016年7月1日至2017年6月30日的营运执照，今年环境局接获77个业者的营运执照更新申请，以及2个新的营运执照申请。

“获得签发2017年7月1日至2018年6月30日营运执照的业者共有79个，其中2个执照持有者厂房暂时没有运作。”

莫哈末希兹尔今日在2017年度棕榈油厂遵守《1974年环境法令》研讨会闭幕暨棕榈油厂执照移交仪式上致辞时表示，砂环境局每年定期举办研讨会，以针对州内棕榈油厂面对的主要问题作出解答。

他也提醒，棕榈油厂业者可通过对工厂的排出物调制系统展开“绩效监督”，进行控管。他形容，有效及全面的“绩效监督”是厂方其中一个可以采取的预防性措施，以持续性的遵守流出物排放标准，并在良好的工程管理下运作。

“此外，砂州政府定下生化需氧量为每公升不超过50毫克的标准将于2018年4月失效，并被更严格执行，即生化需氧量每公升不超过20毫克。如果厂方能良好的展开绩效监督工作，相信遵守生化需氧量每公升不超过20毫克标准不是个问题。”

莫哈末希兹尔说，2014年环境品质条规（清净空气）在2014年6月4日生效后的第五年，即2019年6月5日产生新的空气污染物排放标准，一旦厂方发现所经营厂房的空气污染物排放量超过有关标准，就要采取行动改善。

“环境局去年7月推展了‘引导式自我管理’（GSR）措施，并在该措施下要求业者个别产生‘环境主流化工具’（EMT），以在‘环境主流化工具’下，展开绩效监督、人才需求、持续性排放监督系统等方面的工作。”

他也补充，砂环境局数年前开始针对遵守《1974年环境品质法令》的业者颁发最佳棕榈油厂的奖项，作为对业者守法的肯定。今日共有4家来自古晋、诗巫、美里及民都鲁的棕榈油厂公司获得2017年最佳棕榈油厂奖。



