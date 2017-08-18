劉久健：盼董總新領導重視溝通 廉中應受公平待遇

马来西亚华校董事联合会主席天猛公拿督刘利民移交《马来西亚华文独中教育蓝图》咨询稿和2016全国华文独中调查报告课程设置问卷予美里廉律中学董事长刘久健。

（本报美里17日讯）廉律中学董事长拿督斯里刘久健指出，办教育要让懂得办教育的人去办，否则不仅会影响教学质量，更造成人力、物力和财力的巨大浪费。

拿督斯里刘久健是在马来西亚华校董事联合会总会（董总）一行人与廉中董事的交流会上致词时如此表示。

他说，教育是树人育才的千秋大业，如果任由外行人领导内行，非但事倍功半，往往将一己的主观强加于内务，又缺乏专业知识，误导错误的方向，将遗祸成千上万的学子。

此外，刘久健称，多年来，董总与廉中的关系恶劣，希望透过董总一行人此次亲善访问廉中能改善双方关系，借董总新领导新作风，化解误会，让廉中重拾对董总的信心。

他说，董总是华教最高领导机构，数年前发生内乱沦为他族的笑柄，不仅内耗大批人力和财力，也影响董总领导层的专业形象，进而动摇华社与各界人士对董总的信心。

“家和万事兴，廉中也重视和气，只要廉中受到公平对待，必然以礼相待。任何组织在处理问题时，必须有公正公平之心，重在把道理讲通，对事不对人，误会自然会消除。”

刘久健亦提及，廉中董事部每年都为筹募办学经费而绞尽脑汁，包括借新春佳节，千家万户喜庆之际，师生组建狮队，顶着烈日，冒着风雨，沿家挨户舞狮贺岁募款，以便维持未来一年的学校开销。

他说，继砂前首席部长丹斯里阿德南拨款砂拉越独中后，阿邦佐领导的新政府跟随阿德南政策，依然每年拨款，对砂州14所独中而言，绝对是佳讯。然而，这些钱款并不足以应付独中全年的开支。近年因马币贬值，通货膨胀影响甚巨，开支水涨船高，令董事部每年必须竭尽所能四处张罗巨大的办学经费。

他期盼董总能成为60+1所独中遮风挡雨的庇护伞，为独中争取联邦政府制度化拨款，使独中无后顾之忧，专心办学，推动华教，维护华族的整体利益。

“廉中今年欢庆50周年，50年走来非常不容易，最低潮时期全校仅剩下不到200名学生，成绩极差，几乎面临关闭的厄运。廉中几经挣扎，锐意推动革新计划十年后，声誉日隆，今天学生增至约1700名。学院部也从不及100名增至1000名。这个艰辛漫长的过程，是董教生携手打拼、华社不弃不离支持才换来的成果。身为董事长，我心存感恩。”

刘久健说，由于学生逐年增加，设施不足，现有课室已不敷应用，目前该校正着手筹建5000万令吉的教学大楼，以应付未来十年的需求，董事部是真心诚意要办好廉中，使她成为全马模范独中。

董总主席天猛公拿督刘利民、首席执行长孔婉莹、会务与资讯局局主任林纪松、资讯组执行主任杨志强，以及会务与组织组执行员曾观慧今到访廉中，获得该校董事长拿督斯里刘久健亲自接待。

房按民：走在教育改革前端

廉中不斷為學生增值

（本报美里17日讯）廉律中学首席执行员拿督房按民博士強调，廉中秉持＂宣扬华教、迈向国际＂为方针，从不变质，只有增值。

“廉中办学以家长的意愿作出发点，以学生的利益和前途为依归，走在教育改革的前端，不断迈进与提升，让学生可与先进国或地区如新加坡、香港、英国的同龄学生比美，甚至超越与领先他们！”

房按民在今午董总一行人与廉中董事会的交流会上汇报时如斯称。在革新的10年里，廉中从200名学生增至约1700名，学院部从约100名增至1000名，证明廉中办学的成功，也显示家长对廉中的信赖。

他百分百认同董总主席拿督刘利民于8月15日在报上所说，＂办得好才能吸引学生。唯一的办法就是将教育办得好、办得有特色，只有更突出才能吸引父母把孩子送进独中。＂这其实就是廉中的办学理念和策略。

房按民称，就如刘利民如说，一所好的学校必须办得有特色。廉中的五大特色是：（一）课程。读廉中好比同时读三类型学校（独中、国中、国际学校），因为廉中的＂三合一＂课程包涵独中、国中与国际学校的优点与精华。学生只需读一个课程，没增加压力便能考取多种文凭，一石多鸟。（二）全方位教育。廉中要学生＂努力学习，快乐成长＂。廉中注重三语六育，栽培品学兼优、文武双才的人才。（三）严明的纪律。廉中深信，良好的纪律是成功的基石，所以非常重视纪律，美里警区主任也猛赞廉中纪律全砂最好。（四）实行《爱心学校》理念。廉中重视师生的福利，包括提供每天24小时全球性意外保险、全校装置电眼、所有课室安装冷气。（五）实行《花园学校》理念。廉中有最佳的求学环境。校园全省最幽雅美丽（全省校园美化比赛冠军），安全舒适，充满激励气氛。

“踏进廉中的校门，便是踏进大学的门槛”，几乎一百巴仙的廉中毕业生升入全球最顶尖的大学，包括英国的牛津大学、中国的清华大学等。

他深感遗憾，董总过去十多年来不但没帮助过廉中，还处处欺压，造成董总与廉中的关系恶劣。他希望今届的董总加以纠正。1999年，董总让廉中以英语考数理，之后却食言反悔，没有给予任何合理的理由，更没有派人前来询问或了解详情。＂同是董总子女，为何沙巴可以英语考数理，而廉中却不可？＂董总还阻止沙巴学校售卖英语版的数理课本予廉中（被问及时叶新田没否认）。

他说，于2006年，在古晋举办的全国独中田径运动会时，叶新田亲口向廉中董事长拿督斯里刘久健和他本人说沙巴独中于2007年开始也不再有英语版的数理考试，但今年已是2017年了！董总作为华教最高领导机构，所作所为必须让人信服。董事长说，这根鱼刺（英语数理考试的废除）已梗在我们的喉咙12年，颁今届董总能尽快加以解决。

也是托上届董总打压之福，廉中被逼自力更生，着手进行诸多改革，让今天学生无论在学业或课外活动都非常杰出。单在今年，廉中便取得多项骄人的成绩，包括2016年SPM考试放榜时，全砂共6名考生获12A特优成绩，其中5名来自廉中；而廉中的蔡聪颖是美里省唯一考获10A+的资优生。2017年全砂独中球类赛，廉中包办男、女排球，男、女羽球，女子篮球冠军，成为赛事大赢家（独揽8项冠军的5项）。2017年全国国语论坛赛，廉中夺得冠军。全砂三语演讲比赛，廉中生英语组冠军。2017年国际跆拳道锦标赛，廉中生冠军。多项国际田径与壁球赛，廉中也获大奖。

此外，几乎所有各种美里（甚至全砂）学联赛的冠军都非廉中莫属，包括田径、游泳、武术、射箭、球类（篮球、排球、羽球、高尔夫球、网球、壁球、保龄球等）、各文娱活动比赛包括各语文戏剧、论坛、歌唱、书法、美术等不胜枚举。

房按民称，读书也是为了谋求出路。廉中以英语教数理，编写课程、设立国际考试局，是出于科技发展一日千里，绝大多数最新的科技资讯都以英文为主的考量，同时，也确保廉中生在数、理、英语方面可比美甚至超越了先进国的同龄学生。然而，廉中也鼓励学生报考统考UEC，所以廉中由始至终都没辜负华社的宣扬中华文化的意愿。据知，廉中是唯一教导＂中华文化＂科目的独中，同时还特设华文书艺班。在去年初中华文独中统考（UEC），全砂只有廉中生考获8科全A（共3位）的特优成绩。今年的＂美里古诗词默写赛＂，廉中生包办冠亚殿军。美里书法比赛，廉中生包揽高、初中冠军。中华武术、中国象棋等，冠军或大奖均非廉中生莫属。美里华语歌赛，男、女冠军亦为廉中生。可见在宣扬中华文化方面，廉中绝不落人之后。

廉中照顾学生的目前利益及前途，尤其通过其学院的剑桥A水平课程，充分准备学生升入最好的大学，攻读最理想的科系。廉中是美里最先有学生升入2016年排名全球第一的牛津大学的学校；廉中生遍布全球各著名大学包括有者获得全额奖学金负笈中国的清华大学、厦门大学等。

他认为，办教育必须与时俱进，教育改革也要跟上社会的步伐和现实需求。廉中的三合一课程在于提升学生的社会竞争力，同时也传承中华文化。

廉中是美里华社的主要资产之一。廉中的表现与成就反映着华社对办学的热忱、付出与成果。廉中在教育上所做出的每项决策都确保为学生增值。校方所栽培的人才及交出的成绩便是最佳铁证。