劉利民：確保未來有好發展 董總將輔助小獨中

劉利民：確保未來有好發展 董總將輔助小獨中

马来西亚华校董事联合会主席天猛公拿督刘利民与其访问团队成员在美里培民中学进行交流访问时，与该校董事长许为隆、董事成员和校长廖国炜合影。

（本报美里17日讯）“砂州拥有，超过半数为小型独中，在师资、设施和经费上面对问题和巨大的挑战，为确保所有独中未来能有很好发展，拿督刘利民表示董总将予以小型独中所需的协助，同时也希望大型独中亦能辅助小型独中。”

马来西亚华校董事联合会主席天猛公拿督刘利民率领首席执行长首席执行长孔婉莹、会务与资讯局局主任林纪松、资讯组执行主任杨志强，以及会务与组织组执行员曾观慧一行5人，分别于今日上午莅访美里培民中学，以及于下午莅访美里廉律中学。

在董总先后于两校的交流会上，拿督刘利民指出，作为华教最高机构，有必要到各区了解独中教育，甚至华小的现况，而砂拉越是这次交流访问活动的最后一站。

他说，全国60+1所即古来分校独立中学的学生人数存在着很大的差距，即在大城市的独中，学生人数多到甚至爆满，然而也一些地区的独中，则面对学生来源、经费和设施不完善的问题。

他继指出，砂州拥有14间独中，为全国最多独中的州属，所以也面对巨大的挑战，其中学生人数超过2000名学生归类为大型独中，而少于300名学生的属小型独中，砂州超过半数属小型独中。

他表示，独中属于华社重要的资产，为保华文独中能稳定发展，董总和大型独中有必要提供小型独中各方面协助，才不至于与华社脱节。

“在政策的推行上，董总持有的权利并不像政府教育部，一声令下所有学府必需遵循执行，华文独中的运作拥有各自的自主权。”

虽然如此，他认为，办华教持有使命可分成一般和特殊两种，其中赋予特殊使命不能变质。

刘利民称，中国的崛起及改革开放，为大马华教创造有利条件，华语继英语之后，成为国际第二重要语言，因此他对我国的华教发展有信心。

他明白，在砂州办华教并不容易，也高兴看到华文独中历届董事部和华社的坚持，不轻言放弃，然而他希望董事能通过不断思考，配合时代进步和家长的需要进行改革，以便把独中办的更好，提高家长对华文独中的信心。

他认为，华文独中教学媒介语和行政语言虽然以华文为主，不过在配合现时家长的需要，校方应在不忽略华语教育的同时，也加强学生对英语和马来语的学习。

“为了提升学生的英语和马莱语水平，并不意味着务必把教学媒介语改为英语或马来语，否则只会促使华校变质，与国民型没有两样，最终也失去办华教的意义。因此，办华教就必须了解其重要使命是为了捍卫和传承中华文化。”

另外，拿督刘利民也提醒学校在提升学校硬体建设之同时，也要注意加强学校的软体设备。

他补充说，为了确实有效地推动华文独中教育改革，确保马来西亚华文独中教育持续发展，董总特别设立“华文独中教育蓝图”专案小组，以集结专家学者和华教办学者，计划用三年时间，对全国华文独中的现况进行普查，全面收集华文独中董事、校长、教师、学生、家长、校友及关心华文教育人士的宝贵意见，并在这基础上拟定《马来西亚华文独中教育蓝图》，作为华文独中未来10年发展方向的指引。

除此之外，他也说，办教育是专业的工作，所以董总业不断提升行政部的专业资格，也吁请有兴趣者踊跃加入董总的团队。目前的董总的行政人员超过100名。

獨中教育藍圖發展基金

培中捐獻逾7萬

（本报美里17日讯）美里培民中学今日移交7万1691令吉40仙予马来西亚华校董事联合会总会，作为《马来西亚华文独中教育蓝图》教育发展基金，以示支持。

有关7万1691令吉40仙的捐款，其中5万令吉来自培中董事部捐献，以及2万1691零吉40仙由培中师职员和学生联合筹得。

培中董事长许为隆和校长廖国炜是在今日马来西亚华校董事联合会总会莅访该校，与该校董事部成员的交流活动上进行支票移交仪式，并由马来西亚华校董事联合会总会主席天猛公拿督刘利民与首席执行员孔婉莹代为接收。

马来西亚华校董事联合会总会为了能贯彻与落实《马来西亚华文独中教育蓝图》，于今年发动这项500万基金的活动，希望在汇集群众的力量，以资推动此项蓝图之后续教育发展规划。

马来西亚华校董事联合会总会主席天猛公拿督刘利民表示，筹款将以举办筹款晚宴和发放乐捐卡两种方式进行。

筹款晚宴将于9月30日（星期六）傍晚6时30分，在巴生兴华中学礼堂举行，席开100桌。另外，董总早前向全国华文独中派发乐捐卡，主要是鼓励教职员和学生参与今年4月至7月的筹款活动。