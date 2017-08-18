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世界大學學術排名 斯威本晉身400強

发布于 August 18, 2017

（古晋17日讯）根据最新的世界大学学术排名(ARWU)，斯威本科技大学成功晋入世界最佳大学301-400强。

斯威本排名第337，比去年跃升了100个位置，崛起成为3％世界顶尖大学之一。

今年，斯威本在《泰晤士高等教育世界大学排名》50年以下大学排名第61，同时在《泰晤士高等教育亚太区大学排名》中排名第60。

而且，斯威本连续3年列入QS世界顶尖大学50年以下大学60强之内。

砂拉越斯威本科技大学副校长兼首席执行员珍妮特戈雷格里指出，该校今年在世界大学学术排名中大跃进，反映出该校持续不断侧重于高影响力研究、高素质教学以及毕业成就。

作为婆罗洲一所领先的国际大学，斯威本过去17年来一直为学生提供高素质的澳洲教育。

该大学副校长（研究与发展）亚历山大苏必教授说，看到斯威本能够在世界大学学术排名中取得显赫的成就，实在太美妙了。

他说，斯威本今年庆祝25周年之时刻，这项杰出的成绩也反映出我们的系统性成长及世界级研究方面的声誉。斯威本的研究已获得国际认可，这应归功于我们的研究员所作出的努力。

斯威本最近有多项研究获得国际认可，包括一个可模仿昆虫翅膀抗菌性能的新纳米材料；可储存能源的新世代石墨稀技术；可充智能网格应用的智能控制系统；可供检测一个细胞内部运作的新成像技术；成功发现宇宙处于15亿5千万岁时期有一个大规模不活跃的银河系。

上述排名也印证了斯威本虽然是一所年轻的大学，但是全球认可的世界级大学，具有杰出的研究、工业研究以及国际学术方面的崇高声望。

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