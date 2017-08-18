陳超耀杯加拿大山越野賽 10月15起跑今接受報名

拿督陈超耀（右1）移交第5届拿督陈超耀杯加拿大山越野挑战赛报名表格给邓瑞民时影。

（本报美里17日讯）总奖金高达1万零500令吉的第5届拿督陈超耀杯加拿大山越野挑战赛将在10月15日（星期日）下午2时在加拿大山起跑，今已接受报名。

筹备会主席兼美里跑步俱乐部主席邓瑞民于今日中午率领一行人拜会奖杯赞助人拿督陈超耀律师汇报活动进展时透露，今年目标吸引600名来自国内外的参赛者报名，角逐各组别的竞赛。

他说，今年男、女公开组的限时记录奖金已累积4000令吉。凡参加男、女公开组的参赛者，只要在限定的30分钟（男子）及25分钟（女子）挑战成功，即可获得该笔奖金。

今年的组别与往年一样，共9组，即比赛分别为男子公开组（45岁以下）、女子公开组（45岁以下）、男子宿将组（45岁以下）、女子宿将组（45岁以下）、少年组（13岁至18岁）、少女组（13岁至18岁）、家庭男童组（12岁以下）、家庭女童组（12岁以下）以及趣味组（无年龄限制）。而参加男童组及女童组的儿童们，都必须与一名年龄18岁以上的成人搭档组队。

“每人报名费一律50令吉，可获得一件参赛背心，在限时完成比赛者可获颁发一枚特制的精美完赛奖牌”。

邓瑞民表示，举办这项活动的宗旨在于协助社会的弱势群体，通过社会公益献出一份爱心与力量。上述活动筹获的款项在扣除开销后，将全数余款捐献给美里聋哑协会。

他说，参赛者除了可以在富丽华商业中心的歇脚亭、加拿大山（Sh Boon）索取参赛表格，外坡参赛者也可以通过该俱乐部的网站http://bulatanparkrunnersclub.com/canada.hill报名。