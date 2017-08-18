肯獎頒獎禮晚宴 陳超耀受邀出席

杨万勇（左3）移交肯雅兰新闻奖颁奖礼晚宴邀请信给卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师。

（本报美里17日讯）砂新闻从业员协会联合会会长兼北砂新闻从业员协会会长杨万勇率领会员礼貌拜会卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师，邀请出席肯雅兰新闻奖颁奖礼晚宴。

他在接见肯雅兰新闻奖筹备会时，新闻媒体是最具挑战性的工作，恭喜筹备会在美里举办这项颁奖礼，将给予全力支持及鼓励，肯定媒体在社会付出的贡献。

陈超耀说，这个全砂的新闻界颁奖礼是肯定州内新闻从业员在常年以来的付出，表扬他们在常年为社会付出的肯定得到肯定。

也是肯雅兰新闻奖筹备会主席的杨万勇今日中午，在筹备会成员陪同下移交邀请函予陈超耀。

他说，今年的肯雅兰新闻奖共有11个参赛组别，现金奖及奖状费用高达20万令吉以上，由总赞助州政府，三个主要赞助商国油公司，砂能源公司和大马蚬壳公司赞助。

“至于评审费用需约3万令吉，晚宴开销，场地与布置开销，音响开销，住宿费等全数费用开销必须由砂新闻从业员协会联合会自行筹募及承担”。

他指出，这项全砂性质的新闻界颁奖礼今年轮至美里举行，需笔庞大开销，希望能获得更多企业家，代议士及社会人士等的支持与协助。

这项在11月22日傍晚6时30分在美佳大酒店举行的颁奖礼，邀请砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里主持开幕及颁奖。