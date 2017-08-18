TEDxKenlayang 活動 11月杪 捲土重來

阿都卡林（左3）为TEDxKenlayang活动主持推展。右3为砂青年革新合作社主席兼TEDxKenyalang发起人再文卡欣。

（本报古晋17日讯）全球著名的TED活动将于今年在砂拉越古晋卷土重来，迈入第二年举办该活动。今年的活动名称为TEDxKenyalang，订于11月25及26日，假古晋婆罗洲会展中心热闹举行。

主办单位今年计划将TEDxKenyalang活动办得更加盛大，吸引更多人参与该项集合科技、娱乐及设计的活动。

主办当局今年计划要吸引500人响应参与是项活动。

同时，主办当局同样邀请著名青年成功人士及年轻企业家出席演讲，而目前答应出席的人士将包括著名好莱坞电影音乐制作人Alvin Wee、Sada Borneo乐队、Tune Talk首席执行员Jason Lo等。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林今早于其办公室为TEDxKenyalang活动主持新闻发布会上指出，上述活动别具意义，相信著名讲师们将可分享个人成功经理，为时下青年带来激励与启发。

他也认为，该活动与砂拉越政府之前举办的数码经济大会有相似之处，相信届时会获得人们的支持与响应。

另一方面，配合今日新闻发布会，主办单位也宣布为该活动征募TEDxKenyalang主题歌曲创作，歌曲需与该活动今年的主题“Be the Best”相符。预知更多详情可浏览活动网站：www.tedxkenyalang.com。