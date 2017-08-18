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邀納茲里來砂談旅遊稅 阿都卡林將親自迎接

发布于 August 18, 2017

（本报古晋17日讯）砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林指出，针对旅游税课题，他不认为自己需要放低身份必须前往吉隆坡向旅游部长拿督斯里纳兹里解释，反而欢迎对方前来砂拉越，向砂首长解说。

他说，他可以亲自到机场迎接旅游部长。

他认为，纳兹里不该认为首长应该过去联邦与他会面，反而是他本身应该前来拜会首长。他也认为纳兹里不必感到忧虑，他本身甚至可以亲自迎接其莅临。

阿都卡林是今早在其部门为TEDxKenyalang活动召开新闻发布会上，受询时如是指出。

他也强调，他在两天前已经正式担任旅游、艺术、文化、青年与体育部长满100天，因此不必过去版被嘲笑，如今可说更具经验。

他强调，马来西亚原本是四邦组成，后来新加坡推出后成为三邦，如今旅游部长纳兹里却把原本说好给予三邦均分旅游税，却改成只给予10%予砂拉越。对此，他认为有关分配对于砂拉越不公平。

他认为，在这个课题上，纳兹里不应该视砂拉越为一个州属。

他也认为，旅游税的落实后，所征收的税务似乎帮助到砂拉越。

阿都卡林不願透露詳情
砂近期內直航中國

（本报古晋17日讯）砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林指出，砂拉越今年5月已建立直飞到印尼坤甸的航班，而上周也推出古晋直飞浮罗交怡航线，接下来也将在近期内建立砂拉越与中国的直航航线，不过目前他不愿透露更多详情，仅表示会在近期内另作宣布。

他只表示，有关新航线乃是每日一趟班次飞抵砂拉越。

他说，当成功吸引更多航班直航飞来砂拉越后，相对地砂拉越也需建立更多旅游景区与配套，才能让相关航线持久经营下去，否则，旅客可能来过一次后表示失望，就会带着负面的印象回国，最终影响了砂拉越的旅游。

他是今早于其办公室为TEDxKenyalang活动召开新闻发布会上，被问及旅客到达率人次目标事项时，如是透露。

此外，他也指出，砂拉越目前的旅游表现不俗，今年开年至今与去年同期相比，已经显示增加100万名旅客到达率。

他有信心，砂拉越之前所设的500万人次目标，有望能够达成。

他也表示，砂目前正积极推动更多直航航线，将吸引更多旅客到来观光。

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