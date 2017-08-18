狂犬病毒呈陽性 2份報告皆來自西連

（古晋17日讯）砂灾难管理与拯救委员会证实，今日再接获2份送往怡保化验中心的化验之样本，显示为狂犬病毒呈阳性。该2份样本均是取自西连省日廊的甘榜瓜拉（Kpg Kuala）。

截至目前为止，当局已经接获180份样本的化验结果，其中有36只狗、6只猫呈阳性。

此外，截至今午3时，砂兽医服务局已在西连的10个甘榜完成为139只狗注射疫苗。

截至目前，该局总共为人们的宠物注射疫苗的累计数量为3万1千815只，其中2万4千173只狗、7千597只猫、以及45只其他动物。

另外，当局明日将暂停狗只注射疫苗活动，以让路给前线工作人员本身接收注射疫苗。

另外，砂地方政府与房屋部及砂兽医服务局联合行动已经捕抓了1千零48只位于古晋、三马拉汉及西连的野狗，作为防范野狗感染的措施。

该局也提醒民众避免让家犬与野狗接触，不管家犬是否已经注射疫苗。同时，该局也呼吁民众观察宠物，如果出现异常行为或凶狠现象，包括怕光、流大量口水等，应该联络砂灾难管理与拯救委员会，电话：082-443991、447960，以寻求该局协助处理。

另一方面，砂卫生局今日再发现86宗被狗、猫咬案件，其中8宗发生在西连、4宗于斯里阿曼、71宗发生于古晋、及3宗在三马拉汉。86宗猫狗咬人案件当中，55宗是涉及自家饲养家犬或猫或宠物咬伤（40宗为狗、15宗为猫），另外31宗则是涉及被野狗野猫及其他动物咬伤（19宗为野狗、11宗为野猫、及1宗为老鼠）。

这也让4月1日起至今日止，被动物咬的案件累计数据高达2千586宗，同时，当局解释，并非所有被咬案件都需要注射疫苗，情况需要专科医生的鉴定是否需要注射疫苗。截至目前，969人已经获得注射疫苗。

砂卫生局也呼吁自4月1日起有被猫狗咬伤者，应该尽快前往邻近的医院或诊疗所寻求检察。该局也提醒民众若被动物咬，尤其是狗咬，因该立刻采用大量的清水即肥皂清洗伤口15分钟，然后尽快到附近的诊疗所或医院求医。