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金榜題名! 我複合弓一箭雙鵰

发布于 August 18, 2017
鲁斯兰、祖威迪和李锦律组成的大马复合弓男队决赛胜利后在颁奖台上喜捧金牌合摄。
鲁斯兰、祖威迪和李锦律组成的大马复合弓男队决赛胜利后在颁奖台上喜捧金牌合摄。

（吉隆坡17日讯）大马复合弓队在2017吉隆坡东运会射箭次日吐气扬眉双“金”喜，一洗前一天的失意！

在周三的女子个人赛，大马上届3金得主法汀卫冕失败而仅得铜牌后，周四法汀携手队友莎丽塔和莎哲拉在女团决赛与越南战成225环平手，加射一轮下，莎丽塔最后射出满档10环，助大马以253比252险胜越南，拿下大马代表团第二金。此前，大马女队在8强复赛轮空，半决赛以227比219击退泰国而进决赛。印尼在季军战以3环之差战胜泰国女队。

稍后，由今年亚洲杯射箭赛第3站“双银”得主李锦律领衔、前一天个人赛遗憾摘银的祖威迪和鲁斯兰成军的大马男队，也报到男团决赛，并以228比222力克新加坡，这支亚洲杯亚军队得到主队第三金。在8强赛，大马男队以234比205大胜寮国，过后在半决赛以227战平越南后，在加点赛上以29比27胜出。越南队以233比230力克菲律宾而拿铜牌。

祖威迪赛后表示当日发挥获得改善，也坦言练习和这次比赛的气氛真的有别，“平时射中10环很平常，但赛事紧张下就偏了。”

大马射箭队因此弥补首日复合弓个人赛无金的失意，实现蝉联复合弓男女团双金后，以2金1银1铜领跑射箭奖牌榜。复合弓赛项有待周五进行最后的混合团体赛角逐（大马队代表为祖威迪和法汀），开幕隔天的周日即展开奥运赛项反曲弓的争夺。

在周三的女子个人赛初赛阶段时，法汀成功以696环成绩刷新了自己的全国纪录（695环）以及缅甸选手昂元的686环东运纪录，但在输给越南的朱娇安之后止步半决赛，最终在铜牌战以143比141击败了印尼对手德丽。

在上届拿下个人赛季军的祖威迪和亚军队友鲁斯兰在初赛分别排名第3和第5，进入淘汰赛。之后鲁斯兰在半决赛加点后以9比10输给印尼的威斯努，对垒菲律宾选手保罗马顿的铜牌战也以一环之差（153比154）告负，无缘奖牌。祖威迪在决赛相逢威斯努，一度领先3环，但印尼人在第三局追成平手后，末局再射出满分，祖威迪最终以144比145惜败。

 

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