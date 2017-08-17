甄子丹被爆看不起吳京 宇宙最強憤怒澄清

中国男星吴京主演的《战狼2》已登上全球影史华语片冠军，自导自演的主角吴京也因此被翻出与“宇宙最强”甄子丹的“旧账”，直说两人当年拍《杀破狼》已经不和，吴京也被爆因此回应：“谢谢他（甄子丹）当初的看不起。”不过甄子丹昨喊话说要提告不实言论。

“看不起事件”再被炒热后，网路上也出现一份吴京回应，说甄子丹从来没说过“看不起吴京”，更指《杀破狼》两人巷战在经费不足的情况下，还是甄子丹要求制片人帮吴京加戏，更说“甄子丹一心想让别人出彩，想完成一个好的电影，没想到多年之后竟然成为一把捅他自己的刀”，谣言似乎越演越烈。

甄子丹昨在微博发文，表示他个人账号被入侵，更说近日有文章造假的文章指他打压吴京，让他非常非常愤怒，不得不发文澄清谣言以及失实报道，更不忘力赞吴京一直以来都很努力，所以他今天的成功，也让甄子丹很开心！

甄子丹澄清全文：

今天在获知如此离谱的恶意中伤消息后，我非常震惊！经新浪微博后台查询，发现昨晚微博有异地异常登陆，是账号被入侵登陆后的恶意而为！现已接受微博平台建议：报警后查入侵账号者身份，势必追究其法律责任。

最近又有一些造假的文章出来说我怎样打压吴京，各种荒谬、捏造的故事和报道均不是事实。

作为动作演员，《战狼2》的成绩令人鼓舞，更带动了中国动作电影热潮。我衷心恭喜吴京有这么骄人的成绩，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也为他非常高兴。这些年来玩微博全是想跟粉丝分享生活上的点滴，但网上的攻击，计从2012年开始一直没有停下来。一直不去理，是不愿被拉入无聊的商业游戏，也不想浪费媒体资源为自己辩明是非。这次本人不得已发声，是为不再受污水，亦是为阻止恶毒挑拨，令无辜之人受伤害。