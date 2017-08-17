首页 新闻 国际新闻 伊朗總統：若美國擴大制裁 伊朗或退出核協議

伊朗總統：若美國擴大制裁 伊朗或退出核協議

发布于 August 17, 2017

（北京16日综合外电报道）德黑兰消息：伊朗总统鲁哈尼当地时间15日在国会演讲中称，如果美国向伊朗施加更多新的制裁，伊朗可能会退出伊核问题全面协议。
据伊朗国家电视台报道，鲁哈尼当天的演讲通过电视台向全国播放。鲁哈尼表示，若美国对德黑兰进行新的制裁和胁迫，伊朗将可能重启核项目，“伊朗有能力迅速将（核计划）恢复到协议签署前的状态”。
鲁哈尼还称，美国前政府是在对伊朗制裁和威胁失败后，才不得不回到谈判桌上的。如果美国现政府还想重蹈覆辙，继续追加对伊制裁，那么伊朗将即刻回到签署协议之前的立场。
英国广播公司消息称，美国现任总统特朗普对之前伊朗与伊核问题六国达成的伊核问题全面协议非常不满，还曾反复威胁将推翻伊核协议。今年1月底伊朗完成导弹测试后，美国政府宣布将“不再对伊朗充满敌意和侵略性的行动视而不见”。特朗普政府以“伊朗发展弹道导弹”为由，对伊朗采取包括法律和金融层面在内的多重新制裁。
对于鲁哈尼的表态，俄罗斯卫星网15日援引俄杜马外交政策委员会副主席扎巴罗夫的话称，应迅速采取外交措施使伊朗继续遵守伊核协议。
2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议，伊朗遭受的国际制裁得以解除。

  • ent08

    小珍妮佛遭閨蜜篡位 艾瑪史東登最賺女星

    美国财经媒体《福布斯》（Forbes）公布2016年6月到今年6月女星收入排行，2015、2016年蝉联最赚女星的影后“小珍妮佛”珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）…
    August 17, 2017
    6 second read
  • gg16

    阿邦佐为大安集团新翼建筑 主持上梁仪式

    砂首长阿邦佐哈里於今早为大安集团总部的新翼建筑主持上梁仪式。同时，大安集团也为砂首长阿邦佐哈里及该集团7月份至9月份生日的职员们庆生，并且赠送一件重型机车夹克外套予砂首长阿邦佐哈里…
    August 17, 2017
    0 second read
  • ent07

    夜店伸狼爪 純情男破功 溫流被踢出新劇

    韩国男团SHINee队长温流上周六惊爆在夜店伸狼爪，虽辣妹已撤销告诉，但仍让温流的好形象破功。他本敲定在新剧《青春时代2》中扮纯情男，但连日来有大批网民留言要求温流辞演，认为他应作…
    August 17, 2017
    1 second read
载入更多相关文章
  • airasia

    【國際】全亞航台北飛吉隆坡遇亂流 4人受傷

    我国廉航全亚洲航空一架从台北飞往吉隆坡的客机，于昨日下午3时55分飞行途中遭遇严重乱流，初步估计导致至少4人受伤，其中包括一名9岁小孩及老奶奶。 据乘客消息，这架航班编号D7037…
    August 17, 2017
    2 second read
  • gg10

    美參謀長訪中國 盼減少誤判風險

    （华盛顿16日综合外电报道）在朝鲜半岛紧张局势加剧之际，美国参谋长联席会主席邓福德上将14日晚抵达北京访问，昨日下午与中共中央军委联合参谋部参谋长房峰辉会晤，双方就缓和朝鲜半岛局势…
    August 17, 2017
    0 second read
  • gg9

    柬埔寨一男子炸爛提款機 搶走1萬多美元

    （柬埔寨16日综合外电报道）柬埔寨王国白马省，白马市，白马北面海滩33A号公路某餐馆前，8月15日凌晨一名男子用爆炸物炸烂提款机，抢走1万多美金。 …
    August 17, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭