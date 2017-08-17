伊朗總統：若美國擴大制裁 伊朗或退出核協議

（北京16日综合外电报道）德黑兰消息：伊朗总统鲁哈尼当地时间15日在国会演讲中称，如果美国向伊朗施加更多新的制裁，伊朗可能会退出伊核问题全面协议。

据伊朗国家电视台报道，鲁哈尼当天的演讲通过电视台向全国播放。鲁哈尼表示，若美国对德黑兰进行新的制裁和胁迫，伊朗将可能重启核项目，“伊朗有能力迅速将（核计划）恢复到协议签署前的状态”。

鲁哈尼还称，美国前政府是在对伊朗制裁和威胁失败后，才不得不回到谈判桌上的。如果美国现政府还想重蹈覆辙，继续追加对伊制裁，那么伊朗将即刻回到签署协议之前的立场。

英国广播公司消息称，美国现任总统特朗普对之前伊朗与伊核问题六国达成的伊核问题全面协议非常不满，还曾反复威胁将推翻伊核协议。今年1月底伊朗完成导弹测试后，美国政府宣布将“不再对伊朗充满敌意和侵略性的行动视而不见”。特朗普政府以“伊朗发展弹道导弹”为由，对伊朗采取包括法律和金融层面在内的多重新制裁。

对于鲁哈尼的表态，俄罗斯卫星网15日援引俄杜马外交政策委员会副主席扎巴罗夫的话称，应迅速采取外交措施使伊朗继续遵守伊核协议。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议，伊朗遭受的国际制裁得以解除。