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美參謀長訪中國 盼減少誤判風險

发布于 August 17, 2017
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（华盛顿16日综合外电报道）在朝鲜半岛紧张局势加剧之际，美国参谋长联席会主席邓福德上将14日晚抵达北京访问，昨日下午与中共中央军委联合参谋部参谋长房峰辉会晤，双方就缓和朝鲜半岛局势与台湾问题交换意见，并共同签署《中美两军联合参谋部对话机制框架文件》。
据美国防部网站消息，邓福德在北京指出，他的首要目标是继续发展中美两军关系，减少在地区事务中发生误判的风险。报导称，邓福德在北京与中共中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉会晤，美声明称“此次访问突显出美国意在未来进一步发展中美两军关系。”
中国人民大学国关学院副院长金灿荣15日受访表示，邓福德访北京，就是要确保若朝鲜半岛出现战事，至少中美不要有冲突。他认为若朝鲜向关岛射弹，美必定会拦截，但拦截后矛盾必加剧，这时更要确保中美沟通顺畅。
美国国防部长马提斯14日警告，朝鲜若攻击美国本土，可能会迅速激化成战争，美军将设法击落任何对关岛构成威胁的飞弹。马提斯强调，美国国防部能够“片刻”就确定朝鲜飞弹的射向，“我们将捍卫国家，抵御任何时候来自任何地区的一切攻击。”
中国外长王毅15日晚与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，就当前朝鲜半岛局势交换看法。王毅强调，当前形势下，中俄应进一步加强战略沟通，联手管控局势，全力维稳促谈，不允许任何人在中俄家门口挑起事端。当务之急是对朝美相互刺激言行“踩刹车”，给紧张局势降温，防止出现“8月危机”。
金灿荣指出，中美在朝鲜问题上，战略一致、战术不同，两国都反对朝鲜拥核，都希望能设法解决，不过在战术上，中国认为透过外交或制裁方式施压朝鲜，需要多一点时间，美国则会担心再给朝鲜时间，就会使其有余裕研发出打到美国本土的洲际飞弹。

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