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檳動物協會：毫無計劃捕殺流浪貓狗 恐增瘋狗症傳播風險

发布于 August 17, 2017

（槟城16日讯）毫无计划地捕捉和杀害已结扎和接受疯狗症疫苗的流浪猫狗，不仅浪费纳税人的钱，也造就更多凶猛的外来猫狗“抢地盘”，从而增加疾病传播风险。
冀槟政府速实行TNVR计划
槟城多家保护动物协会共同呼吁槟岛市政厅加快实行“捕捉、结扎、疫苗接种及原地放养”计划（TNVR）的脚步，同时推行民众教育，提高民众对于流浪狗的认知。
拯救流浪猫狗联盟（Save Our Strays，SOS）连同槟州动物福利协会（4PAWS）、流浪猫海边收容中心（Cat Beach Sanctuary）、毛孩的家园（Bworth for Kids Home）、槟城狗狗领养小组（Penang Stray Rescue Shelter）于周二召开记者会，SOS发言人莎拉薇丝特强调，召开此记者会的并非与政府对抗，反之希望能与政府互相配合，真正解决源头问题。
莎拉薇丝解释，已结扎和接受疫苗的流浪猫狗，其实是保护人类免于感染疯狗症的最佳防火墙，因为它们能提供群体免疫，减弱或阻挡外来的连锁疾病感染机会。惟，那些讨厌流浪猫狗的人民因对其感到恐惧，而向地方政府投诉。
“往往地方政府只是闻鸡起舞，一收到投诉就立即动员去捕捉或杀害对流浪猫狗，并未真正了解流浪猫狗，只会沦落到‘投诉、捕捉、再投诉、再捕捉’的无底循环动作。”
若捕已接受疫苗與結紮貓狗
麥慕娜：不濫殺轉送SPCA
槟岛市政厅市长拿督麦慕娜澄清，一旦证实捕捉到已完成结扎及接受疯狗症疫苗的流浪猫狗，当局会把它们送往防止虐待动物协会（SPCA），不会“乱杀无辜”。
她说，当局接到民众的投报后，无论如何都需展开捕捉行动，否则会引起投报者的不满。受询及市政厅是否加快脚步落实，早前宣布与英国动物保护与福利国际援助机构（IAPWA）合作展开的“捕捉、结扎、疫苗接种及原地放养”计划（TNVR）时，她指依然在筹备中，无论是在个人或市政厅立场，她都希望此计划得以早日实施。
“我们一直都在朝这个目标前进，不过目前依然需等待设施（收容中心等）准备就绪。”

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