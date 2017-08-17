馬泰防邊界走私活動 泰關閉44非法碼頭

（吉隆坡16日讯）马泰军警加强边界安全防止走私活动，迄今泰国军方已关闭44个当地“非法”码头，只开放6个合法码头方便两国在地人民出入。

根据国文《每日大都会》报导，马泰警方为防止边界走私活动，迄今在马泰边界的双溪哥洛（Sg Golok）关闭44个非法码头，目前只开放6个码头供两国居民出入，这6个码头包括布洛码头、督旺码头及督卡欣码头。

根据泰国军方第四师指挥官皮雅洼中将指出，上述码头只开放给在地的居民出入，他们必须在码头上的哨站上留下出入时的个人资料，至于非在地居民必须取道座落于武吉武雅、兰斗班让、Kubor的移民关税隔疫及安全综合大厦，作为出入境点。

“至于马来西亚公民必须在码头哨站上留下个人身份证，他们被允许逗留在附近地区，只限一天时限。”

不过皮雅洼承认，军方在防卫全长约100公里的边界走私活动上，面对人员不足的困境。目前泰国军方派驻1000名人员负起站岗巡逻，然而他承认由于军警同时必须肩负起泰国南部发生的冲突纠纷事件，在分身乏术下，无法杜绝走私集团继续通过双溪哥洛进行非法勾当。

他说泰国军方持续与马来西亚同僚进行密切合作，以防止非法集团有机可乘。与此同时，泰国政府也在上个月推动一项欢迎2000名逃进我国避难的泰国公民回国，这些泰国公民是在当地发生冲突后进入吉兰丹州避难，他说泰国政府在上个月的置零计划下促请这些公民回国重新过正常生活，“我们也与吉兰丹州政府配合以便该计划成功推行。”

他说在计划下，泰国政府也将协助回国的公民子女进入学府就读。