林冠英：全力配合反貪會 彭文寶病假後將復職

（槟城16日讯）槟州首席部长林冠英透露，州行政议会通过，让负责福利、爱心社会与环境的彭文宝行政议员申请病假。

他说，医生已发出至2017年8月21日的病假予彭文宝，让他能遭反贪会非法扣留3天后康复过来。他指出，彭文宝议员将在病假过后复职，并会亲自说明在双溪里武运作已超过10年的非法工厂课题。他继说，该非法工厂距离住宅区有1公里之遥，超出重工业必须拥有500公尺缓冲区的规定。

他强调，行政议会重申立场，相信彭文宝议员在此事件上没涉及贪污，没有受贿或拥有自身利益或与牵涉的非法工厂拥有者有任何亲戚关系。他重申，彭文宝将据法律全力配合反贪会，并认为，彭文宝是在履行州政府政策下执行任务。

“州政府早已决定所有在2008年前，前朝执政时期已兴建及遗留下的建筑、寺庙、结构及非法工厂，州政府不立刻采取拆毁行动，除非它阻碍交通及困扰公众。”

他补充，这项政策措施是为寻求更好的解决方案，透过更为人性化处理，包括合法化、迁移或自行拆除的方法，寻求让各造达致双赢的局面。他强调，只有2008年后才兴建的非法结构与小贩才会遭到采取行动，不过当局也仍旧秉持透过人性化的方式处理。

倘若反贪会认为槟州政府的政策已违法，那槟政府将马上采取行动，对付数以万计的相关业者。在槟行政议会还未获得反贪会的指示前，州政府将采纳固有政策，即在过渡期不采取对付行动。至于不愿参加漂白计划以及审核者，则会遭采取行动对付。他是于周三在一项记者会上，如此指出。

林冠英强调，槟州政府只将在联邦政府批准槟州交通大蓝图计划后，才开始进行安排融资此计划的推行。

他希望联邦政府能尽速批准槟州交通大蓝图计划。他是针对第二财长佐哈里昨日透露，至今为止仍未接槟州政府提呈向中国政府贷款的申请文件做回应。他强调，槟州政府已准备提呈有关的申请，但槟州交通大蓝图计划却仍未获得联邦的批准。

针对一家马来文报章报道，指林冠英在双溪里武非法工厂事件上没有“权力”；林冠英指将要求律师采取法律行动。他认为，这是含有“恶意”的捏造报道，以丑化他，并形容有关报章为“天生的撤谎者”。