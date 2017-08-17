墜仙人跳陷阱 台大學生被剝光洗劫

事主（坐者中）等人周三在记者会手持伤势的照片与叙述案发经过，坐者左起张天赐、罗章武与事主女友（站者）。

（吉隆坡16日讯）台湾大学生险坠入“仙人跳”与粉红陷阱，遭人洗劫致伤，复“剥光猪”！

30岁台湾大学牙科毕业生事主张秉旸日前趁赴马旅游期间，与初认识的女网友到“秘密基地”时，疑陷入“仙人跳”陷阱，除了遭人洗劫致伤，复遭“剥光猪”，所幸及时逃命自保！

这名事主张秉旸于周三在黄姓大马籍女友（26岁，节目策划人）的陪同下，在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐的记者会，叙述经过。

于7月14日到我国进行个人毕业旅行，与结识半年的女友见面期间，曾通过微信的“摇一摇“功能，认识一名叫妮可的女郎，后者更介绍“妹妹”维多利亚给他。

上月24日，双方相约晚上10时30分出外喝茶，事主在获得女友的首肯后赴约，妮可便乘车载他到’秘密基地”。

待抵达雪兰莪州蒲种工业区一个幽暗处，双方发生一些亲密行为，3分钟后，突有3名持刀男子打开车门，并向他喷射胡椒雾，造成他视觉受影响。

事主追述，对方以美工刀攻击他，甚至将他剥光猪后拖他下车，而他急中生智，拔腿而逃至相信数十公尺外的一家店屋，并在对方帮助下，获一名好心店员提供衣物及毛巾遮羞。

他案发后由女友载往医院缝针，缝了52针，其中右手臂伤口最深，状如蜈蚣。

他相信对方是要置他于死地，期间更以棍球棒攻击他的头部。

他指遭对方劫走两枚手机、一条金项链及一条手链，价值约台币15万（约2万1000令吉），以及公寓单位的进入卡。

事主女友说，男友出外时有透露要与一名女性会面，所以没有阻止后者。并强调她与女友双方还没结婚，各有各自由，唯被指与此次案情无关，要求记者不要报导。

在场的律师罗章武认为，警方有必要在107A条文下展开调查。

张天赐指出，案中匪徒的作案行为极为罕有，所以促请公众警惕，至于针对此事件是否涉及“仙人跳”，他认为有待警方进一步调查。