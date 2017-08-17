19國百人參盛 國際跳傘節9月掀幕

（本报诗巫16日讯）“2017年第九届诗巫国际定点跳伞节”将于9月19至24日（周二至周日）在第二期城市广场拉开帷幕，并吸引104名来自19个国家的跳伞好手参与其盛！

诗巫省长许赞麒日前诗巫省公署召开的一项在新闻发布会上，向本地媒体披露了上述事项。他说，相较去年的64名参加者，今年的诗巫国际定点跳伞节参加人数有所增加。

“同时，今年汇集了来自美国、澳洲、比利时、巴西、马来西亚、加拿大、芬兰、法国、德国、爱尔兰、冰岛、墨西哥、奥地利、纽西兰、荷兰、葡萄牙、俄罗斯、土耳其及英国的104名跳伞员，包括我国亦有4名好手参加。”

他指出，在众参加者当中，有30%跳伞员已非首次参与诗巫国际定点跳伞节。美国、法国及澳洲有最多跳伞员参与，分别有27人、12人及17人前来表演跳伞。

另一方面，马来西亚定点跳伞公会主席兼跳伞技术顾问阿兹队长表示，诗巫于2009年开始主办国际定点跳伞节，今年迈入了第九届，而全砂国际跳伞活动则已晋入第十二届。

全体跳伞员将于9月19日抵达诗巫，并在20日下午2时进行注册及安全简报。9月21日早上8时至中午12时将举行试跳，并于晚间举行欢迎宴。过后在9月22至24日早上8时至晚上9时进行跳伞活动，惟24日的跳伞活动直至下午5时即宣告结束。

此项重点活动由诗巫省公署及诗巫省旅游工委会主办，诗巫市议会及砂拉越旅游局为支援单位。主办单位也在9月25日安排跳伞员前往加拿逸体验长屋文化，并在该处举行欢送会。

此外，在“2017年第九届诗巫国际定点跳伞节”举行期间，诗巫第二期城市广场亦将举办贸易展销活动，展销日期为9月14日至24日。

主办当局欢迎民众届时踊跃出席观赏各国跳伞员从诗巫三洋大厦一跃而下，在空中翱翔的精彩演出，同时亦积极前往贸易展销会参观。