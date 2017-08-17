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錢進一促青團跳出框架 活動勿侷限於宗親聯誼

发布于 August 17, 2017

（本报诗巫16日讯）“青年团活动范围不应只局限于宗亲们之间的联谊活动，更应该跳出框架，多参与或与其他社团组织或政府机构联联办有意义的活动，参与社区建设，服务社会。”
诗巫省华青团副团长钱进一市议员昨晚在该团与诗巫福州公会青年团进行的一项交流会上，提出了上述看法。
亦是交流会召集人的钱进一认为，任何公会组织的青年团应该与时代并进，多主办一些青年培训或商业相关活动，让活动多姿多彩，吸引更多青年人参与。
他对于当前青年人不热衷于参加宗亲会和社团组织，因而造成许多公会都面临青黄不接的困境而感到担忧，认为这迫切需要探讨。
诗巫福州公会青年团团长黄崇豪对此表示认同，他表示为了进一步鼓励团员出席会议或活动，平时与团员们的联系和聚会是非常重要，让他们有归属感，是青年团家庭的一份子。
黄崇豪说，推动社会工作是我们大家现在共同关心的问题，本着“资源共享、优势互补、相互促进、共同提高”的目的，诗巫福州公会青年团与诗巫省华青团走到了一起。他指出，在母会的正确领导下，实现树立“让每一个华裔同胞青年人得到充分发展”的理念，坚持“以人为本、民主决策、协调发展”。而诗巫福州公会青年团有今天的成绩，当然也与取得兄弟会的帮助是分不开的。
诗巫福州公会青年团副团长林国伟指出作为青年团的领导们必须时常关心及常与团员们沟通，当团员们受到重视及关心，自然而然他们会乐于出席参加青年团活动。
诗巫省华青团团长刘秀光说，诗巫福州公会青年团是诗巫省华青团成立的发起青年团之一，30年来与华青团配合、协力，无私付出，在争取华社福利方面的努力是大家有目共睹的。他感谢诗巫福州公会对华社所做出的贡献，也要特别感谢福州公会青年团对华青团的支持与付出，为华社的福祉尽心尽力。

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