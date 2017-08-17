強降雨後水位消退 鄉區小學將復課

双溪阿山一带的道路目前可供各类型交通工具自由川行，同时整体情况处于良好监控的范围内。

（本报诗巫16日讯）昨日受强降雨影响而淹水的数所乡区小学，今日下午过后水位已陆续消退，预计很快可以恢复正常上课。

据砂拉越教育局今日发布的消息指出，截至今早10时，全砂共有24所学校受水患影响，同时没有任何学校被充作临时疏散中心。

而其中6所受水灾影响而宣布停课的小学，包括了北砂姆禄区的弄立内国小，以及姆仑区的瓜拉克布鲁国小与武吉巴莱国小。同时，中砂浮罗加拉知区的汉光小学，以及都东区的南甲阿山国小与丹绒拉达国小也因淹水而停课。

姆禄区的弄立内国小受影响学生人数为42人，姆仑区的瓜拉克布鲁国小与武吉巴莱国小受影响学生人数分别为48人及364人。

至于中砂浮罗加拉知区的汉光小学，受影响学生人数为15人，而都东区的南甲阿山国小与丹绒拉达国小受影响的学生人数，则分别为103人及72人。

与此同时，另外受淹水影响的小学有18所，共1千772位学生，惟这些学校仅限于校内范围遭水淹，情况受到良好控制，因而未宣布停课。这也包括了在中砂地区的数所国小，如加拿逸、桑及加帛地区。

在都东区的南甲阿山国小，截至今早10时20分左右，校内水位已逐渐消退，且天气晴朗，未有豪雨的情况发生。据该校的珍妮苏隆老师透露，南甲阿山国小今日处于停课状态。

民防局在今早9时许，也派出3名队员前往南甲阿山国小实地了解水患情况，证实邻近的道路在今早已可供各类型交通工具自由川行，同时整体情况处于良好监控的范围内。