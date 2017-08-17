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劉利民：制度上有不同 華教應受公平對待

发布于 August 17, 2017

（本报古晋16日讯）全国董总主席天猛公拿督刘利民希望政府公平对待华文教育。
他说，尽管教育部长声称会保留多源流教育政策，但政府与教育部在执行上并非如此，华文小学是国家教育体系的一部分，但政府并没制度化在有需要的地区增建华小。
然而，全马目前约有170所国际学校，谁去申请都可以，国际学校学生人数超过7万人；独中学生人数则是8万5千多名。过去国际学校需要70%国际学生，这项政策也已经废除，国际学校如今成了独中直接的竞争对手，这就是政府对华教不公平之处。
他日前率领董总访问团到古晋中华第一中学进行交流会时，如是表示。
刘利民指出，尽管我国教育部长指会保留多源流教育政策，但政府与教育部实行上并非如此，如华文小学是国家教育体系的一部分，但政府并没制度化在有需要的地区增建华小。
他强调，既然教育部长已发表上述言论，如果政府的政策至是说而没有做，这是不行的！
“众所周知，这么多年来，华教在教育方面做出巨大贡献，并要求政府在有需求的地区上制度化增建华小，在增建华小事宜上，应由政府拨地拨款，并不是靠华社一直出钱筹建及找地。”
“目前一个做法是搬迁，在搬迁申请过程还要华社筹款及寻找合适的地点，这是对华文教育来说，是不公平的。甚至就算华社出钱，政府也不允许增建独中。”
他补充，宽柔中学在两所分校上也面对各项的挑战及问题，甚至要透过政治力量才能争取到。实际上，许多独中尤其是吉隆坡及雪兰莪等城市地区都出现学生爆满情况，因此，在没有办法情况下，该所独中只好“向上发展”。
天猛公拿督刘利民不解的表示，为何在国家教育体系内的华小也不被允许增建，而不是在教育体系内的国际学校却被允许在国内蓬勃发展。
他指出，近年来，在华文独中教育发展方面，华文独中继续受到华社的支持，全国华文独中人数连15年增长。近五年的砂拉越独中生人数也呈现上升的现象，从2013年的7,293人增加至2017年的8,603人，上升18%。值得关注的是，砂拉越华文独中初一新生出现下滑的现象，从2013年的1,782人跌至2017年的1,254人，跌幅30%。
“砂拉越14所华文独中不乏小型独中，然而，办校并不是一味追求学生人数的增长，反而更是着重办学的素质，为孩子提供更好的教育，协助他们成人成才，回馈社会。大有大的好，小也有小的美，小型华文独中健全的发展，有赖于董事的不离不弃，与社会保持紧密的合作，董总也会针对小型独中提供援助，包括在2016年开始全面支援全国人数最少的泗里街民立中学。”
天猛公拿督刘利民披露，随着全球化的时代来临，国家教育政策不得不松绑；在教育市场化的情况下，私立学校与国际学校纷纷设立，随之而来的竞争压力，让华文独中面临新的挑战。
“华文独中的教育改革不是一件容易的事情，不是一两个人就能成事，需要借助众人的智慧和力量，才能够有效地推动华文独中进行教育改革。于是，去年我们毅然地成立了专案小组，草拟《马来西亚华文独中教育蓝图》。为了借助众人之力，除了董总行政部的相关人员外，我们也邀请了相关的专家学者、资深华教工作者及校长参与草拟工作。”
他说，经过一年半的努力于今年8月6日公布了《马来西亚华文独中教育蓝图》咨询稿，就是供华教同道及社会大众咨询之用，以广泛收集大家对华文独中教育的看法，凝聚众人对华文独中教育改革的共识。
天猛公拿督刘利民补充，为了推动《马来西亚华文独中教育蓝图》的各项教育发展规划，董总在今年发动了筹募500万教育发展基金的活动，并定于今年9月30日在雪兰莪州巴生兴华中学举行《马来西亚华文独中教育蓝图》教育发展基金筹募晚宴。希望砂董联会的各位理事能积极宣导和推动此项筹募活动，向砂州的团体、商家和各界热心华教人士征求募捐，以达致500万的筹款目标。
他强调，在争取承认华文独中统考文凭方面，董总会持续向有关当局，不管是中央政府或州政府，只要有机会，我们就会锲而不舍极力去争取，同时也表达董总对华文独中、华文教育的坚持。然而，在争取的过程中，我们也认清了一个事实——统考的承认迟迟无法落实，最关键的因素是统考不仅仅是学术课题，而是政治课题。
他说，华文独中统考证书的学术水平和价值早已受到国内外高等院校的充份与广泛肯定，政府承认统考文凭，就等同于对华社和民间办学的肯定，认可华文教育对国家的建设与贡献。而政府俯顺民意的这番举措，正是展现政府开明之举。

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