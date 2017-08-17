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卡丁：專注輔助砂發展 砂大視排名為浮雲

发布于 August 17, 2017

（本报古晋16日讯）砂大副校长拿督卡丁指出，砂大在于去年在亚细安国家的4千所大学排名当中名列250以内，表现让人欣慰，然而他强调砂大更专注在辅助砂拉越发展，因此并未一位追求大学排名的名词。
他说，我国有5所大学是属于研究型大学，即工艺大学、国民大学、理科大学、马来亚大学、以及柏特拉大学，这些学校的确是受到高等教育部的指示及鼓励，与全球的大学相互竞争以取得更优秀排名，该5所大学也在亚细安国家名列前茅，位居前5名，但砂大则更注重辅助砂拉越各方面发展，以便让砂拉越在各方面都获得稳健成长，带领砂拉越赶上西马各州的表现。
卡丁是于砂大为第一届砂大教学研究大会主持开幕后，受访时如是指出。
他也表示，砂首长拿督阿玛安邦佐哈里注重推动砂拉越经济转型，而砂大也收委托设立数码经济卓越中心，帮助推动数码经济。
与此同时，他指出，2017年的亚细安大学排名将于9月公布，到时他希望砂大的排名可以更佳，并形容，并形容虽然砂大的存在更偏向辅助砂拉越发展议程，但若能取得更好名次也算是一项额外奖励。
另一方面，对于今日的砂大教学研究大会，他表示研究大会主要时让26名砂大职员及讲师针对砂大教学展开研究成果后，在该大会上发表及分享。他表示，许多大学往往会忽略对教学进行研究，而砂大希望通过针对教学展开研究，能提升执教，进而加强学生的学习表现。

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