沈桂賢：把握升學機會 學生應回來貢獻

（本报古晋16日讯）砂地方政府与房屋部部长拿督沈桂贤忠告有机会到大学深造的学生要把握机会，并希望他们在毕业后能回到土生土长的砂拉越，发挥个人力量为州效劳及服务。 他指出，本身有今日的成就归功于其父亲给予他最大的机会到大学深造。“我掌握爸爸给我的机会，澳洲给我修读和考获心脏专科的机会，让来自婆罗洲森林的我有机会到世界各国。” 他表示，一个人的学历、才能是未来生活的保障，并以其心脏专科医生为例，心脏病是全球人们的头号杀手，因此心脏专科医生是不可能会面临失业，不怕没生意，只怕没本事做。 他称，本身在澳洲一个月薪金至少6万令吉，回来马来西亚服务每个月也仅约3千令吉；在澳洲有屋子但没有家；在澳洲有永久居留证，不过心系家乡的他却一心想回来砂拉越服务，完成他在砂拉越设立心脏中心的心愿。 也是砂人联党主席的沈桂贤是出席情系犀鸟乡2017年大专新生交流会推展礼上，致词时如是发表。 他在较早前表示，砂拉越的学生就是砂拉越的未来；现时代的年轻一辈有许多升学的机会，对此应该倍感幸运。 同时，他指出，大学生活是人生重要的考验，除了第一次离开家独自生活，就连到大学上课也没有如小学、中学的点名制度，因此自身纪律非常重要。 他说，大学所教导的方式也截然不同，因此升上大学后无论是在生活、学习上都需要作出很大的调整。 无法适应这些改变的学生或许会倍感压力，因此，他敦促学生在面临任何难题时可以向学长、学姐们请教。