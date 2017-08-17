羅克強：邁新里程碑 潮州大廈開始建了

主宾罗克强（前排左4）、嘉宾及古晋潮州公会理事们在动土礼后合影。

（本报古晋16日讯）古晋潮州公会在古晋敦阿末再迪路的祖师宫地段举行动土礼，计划兴建一栋五层楼的潮州大厦，及一栋12层楼的高级公寓兼购物广场。

巴都吉当区州议员罗克强表示，一旦工程计划落实，增添两栋新的资产之后，将引领古晋潮州公会迈向新的里程碑。

他表示，1963年12月1日，古晋潮州公会在古晋达闽路兴建潮州大厦落成启用至今，如今再计划于上述地址兴建一栋五层楼的潮州大厦及一栋12层楼的高级公寓兼购物广场，他也见证古晋潮州公会发展史上，迈向辉煌的一页。

也是巴达旺市议会主席的罗克强是代表砂地方政府与房屋部长拿督沉桂贤出席主持上述动土礼活动上致词时如是指出。

此外，他形容，古晋潮州公会是古晋历史最悠久的乡团之一，成立153年以来，为潮属乡及社会国家做出巨大的贡献。同时，古晋潮州公会全面推动文化、教育、信仰、慈善、福利及社会公益事业，全民受惠，共同缔造温馨和谐社会，备受政府和华社肯定。

“古晋潮州公会重视潮属子弟教育，每年颁发会员子女学业优良奖励金，激励学子努力读书，考取好成绩，同时，年年颁发免息大学贷学金，至今已经协助100多位家境清寒的潮属大学生完成大学教育。”

“54年来，古晋潮州公会出钱出力，尽心尽力创办的古晋国民型中学，经过连续不断的建设发展，今天已经发展成为我国最顶尖的中学之一。”

他说，古晋潮州公会拥有今日的辉煌成就，应归功于潮属先贤及历届会长执委的无私奉献，为公会和会员同乡做出伟大的贡献。他也形容古晋潮州公会人才济济，积极推动会务，必能带领公会及会员同乡，迈向更美好的明天。