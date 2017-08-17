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疑電線短路 民宅被燒毀

发布于 August 17, 2017

(本报美里16日讯) 史纳汀一间民宅疑电线短路引发火灾，所幸邻居发挥守望相助精神，火势才不至于迅速蔓延到相连的屋子。
火患发生于昨日下午5时许，不幸遭火神光顾的住家位于史纳汀佳地4号路住宅区。
在意外发生时，女屋主杰茜卡(30岁)刚好从民都鲁返回美里住家，发现熟悉的家私在屋外，然后又看见有人从自家屋里进出，一度以为家里进贼，后发现原来是家里失火，且屋顶不断冒烟。
杰茜卡表示，她和丈夫在民都鲁，家里摆空两个星期，所以家里没有人。她出门前，已确定电源已熄，仅留下电挚未关。她说，幸好邻居及时进行救火及救出部份的财物。另一方面，砂能源有限公司技术人员也抵达火灾现场，马上切断电源。
消息称，事发时其中一名邻居在屋子的后院拨草，发现隔壁家屋顶开始冒烟，她立刻拉起水喉灌救，但火势迅速的蔓延，附近的邻居发现失火后，发挥守望相助的精神，兵分两路的进行灭火及救财物。
罗冰消防与拯救局今午接获消息后，派遣2辆消防车前往现场抢救，当拯救人员到场后，立刻进行抢救，幸好火势受控制。左邻右舍的屋子轻微受波及。拯救人员为确保火势已扑灭，登上屋顶检查，以防火势死灰复燃。

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