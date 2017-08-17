岸上親人哭斷腸 醉男失足墜河溺斃

亲人一见死者遗体，即放声大哭。

(本报美里16日讯) 中年男子疑酒醉失足坠入河中，失踪约三天后，昨日上午被消拯人员在河中寻获，于岸上痴等消息的亲人哭断肠。

死者为现年54岁的苏海里宾咖利，来自民都鲁，生前于美里瓜拉巴南某间板厂任职已有14年之久。他不幸发生遇溺后，警方已通知其家属，而死者弟弟也于昨早从民都鲁赶来美里，以协助处理死者后事。

消息指出，死者于上周日(13日) 晚上与同事把酒畅饮，直至晚上8时由一名印尼籍同事陪同护送至半路，死者自行步往艟舡上休息。由于未有路灯而四周昏暗一片，该名印尼籍同事还为了确保死者的安全,

大声呼唤死者的名字，而当时死者也给予回应，表示自己尚可以，并吁请该同事无须担心。隔日(14日)早上8时，大家投入各自的工作岗位，唯却不见死者的踪影，于是大家便开始到处寻找他的下落。同时也拨打死者手提电话，未并没有接通。

据死者主管于现场接受媒体询问时表示，在寻获死者踪影不果后，曾怀疑当晚喝了酒后的死者可能到友人家中休息过夜，因而便继续等待死者的出现，惟直至昨日傍晚6时许仍不见他的踪影后，觉得事有蹊跷，而前往罗东警局报案。

警方在接获投报后，即于昨晚派员前往事发的河边搜寻，惟因天公不作美，下起大雨而被迫停止搜寻工作，拯救人员今早6时许，再度前往出事地点展开搜寻。而附近渔民则也加入协助搜寻工作。

直至今日上午约11时22分，停泊在岸边一辆艟舡移开后不久，死者遗体即浮出河面，拯救人员即马上驾驶小船将死者捞起。而此时，痴痴一早于岸边等待死者消息的亲属见到遗体后，即伤心抱头痛哭。

随后拯救人员将死者遗体载往附近码头，并送往中央医院太平间，待解剖查死因。目前警方以将此案件列入自然死亡案件处理。