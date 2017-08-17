倫迪：涉及龐大經費 砂策劃試建輸水網

（本报古晋16日讯）砂乡区电力与水源供应部长拿督斯里史蒂芬伦迪指出，该部门会为砂拉越策划一个输水网，不过这项大型计划涉及庞大经费，并需要时间去策划。所以在这当儿，该部门会通过砂乡区替代水供计划（SAWAS）去供水给乡区人民。

“目前，我们鉴别了5个试验性计划推展地区，之后我们会根据实验结果去决定计划的方向，也许能因此加快输水网的建造。”

他说，该部门过去都与卫生局合作，以自流式用水供给系统或山水供应乡区人民，不过为确保乡区人民获得更干净及安全的食水，部门决定推出砂乡区替代水供计划。此外，部门也有更换陈旧水管的计划。

“同时，我们也计划改善收费系统，以完善化整个收费程序。”

史蒂芬伦迪指出，该部门也会设法改善砂拉越无收益水高企的问题。他说，州内的无收益水占比非常高，即61%，与其他州属平均的30%至33%高出许多。

“我们还要探讨如何从水库那里取得原水资源，包括水力发电水坝及文莪水坝等，我们会先以巴当艾水坝为实验地点，如果巴当艾水坝可行，我们就能解决中区周边至丹绒玛尼地区的水供问题。“

至于电供，他则表示，截至2016年，砂州的电供覆盖率只达到87%，希望透过砂乡区电供替代计划（SARES）可以在2025年，把电供覆盖率提高到100%。