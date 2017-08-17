科學源流中四生 麥可馬因：全砂僅23%

（本报古晋16日讯）砂教育、科学与科技研究部拿督斯里麦可马因指出，砂拉越在科学、技术、工程和数学（STEM)领域的表现偏低，全砂仅约有23%科学源流的中四生，至于中六和大学修读科学源流的学生甚至可低至10%。

故此，他表示，此情况十分令人担忧，因为未来10至20年在市场上就业机会都将以科学源流的工作为主。

“依目前的情况看来，最令人担心的就是，是否有足够分学生修读大专工程系和科学系。”

他继称，未来市场上70%至80%的工作将会是与工程和科学源流有关，那些毕业于社会科学系和文科的日后怎么办？

他指出，缺乏专科教师执教重要的学科，即科学和数学是引致学生无法对相关学科产生兴趣，或甚至感厌恶的原因。

“没有以正确的方式执教，特别是科学和数学，这将影响甚至直接抹杀学生对这些学科的兴趣。 ”

尽管如此，麦可马因表示这也怨不得任何人，更不能怪罪教师，因为部分教师并不是科学和数学的专科教师，他们是在缺乏师资的情况下被迫执教科学和数学。

而这种情况往往就出现在微型学校。

他一再重申，倘若学生在错误的方式下被教导，从一开始促成的“伤害”是无法逆转的，而这也是为何该部欲将微型小学“合并”。

麦可马因表示，最理想的小学学生人数为300人至400人，中学则为600人至1千人。 尽管如此，全砂少于150名学生的学校有651间；少于300名学生的学校的则介于1千零4至1千零8间左右。

他是于今日上午，代表砂首席部长出席由发展、环境与社会国际研讨会开幕仪式后，在新闻发布会上如是发表。

他之后也补充，全砂23%科学源流的中四生中，土著生人数少于10%。