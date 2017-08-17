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推動經濟走向高點 首長：決策者大挑戰

发布于 August 17, 2017
左起：砂大校长拿督莫哈末卡丁、拿督斯里麦可马因和砂大董事局主席拿督哈达摄于新闻发布会。
左起：砂大校长拿督莫哈末卡丁、拿督斯里麦可马因和砂大董事局主席拿督哈达摄于新闻发布会。

（本报古晋16日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，推动经济走向高点，并让更多当地社区人民能直接从中受惠，是当今决策者面对的重大挑战。
他指出，我国首相在2010年推展了新经济模式。是项经济模式下，经济转型计划主要是让国家在2020年之际能成为一个高收入，且具公平、持续性和全面性的社区。
全民能在转型计划下受惠，同时也享有稳固和持续性的未来。
由于不克出席，他是在今日上午，由砂教育、科学与科技研究部部长拿督斯里麦可马因代表其出席发展、环境与社会国际研讨会开幕仪式上，代读其讲稿时如是发表。
他说，砂拉越政府和联邦政府拨出一笔可观的经费作为砂拉越州的基本设施发展经费。是项发展也是啊砂拉越传统经济转型为数码经济的策略之一。
同时，作为5项经济发展走廊的砂再生能源走廊发展计划，这乃是联邦政府在刺激乡区投资发展所推动的一项计划。
他强调，在迈向2030年高收入州属之际，砂拉越政府也希望州内丰富天然资源如石油与天然气、森林和渔业等都能在不被滥用或遭受破坏的情况下使用，旨在确保这些天然资源能持续性的为砂州经济带来成长效应。

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