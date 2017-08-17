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阿都卡林：3份旅遊稅變10% 納茲里出爾反爾

发布于 August 17, 2017
砂州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林(中)在砂体育理事会总监王光瑞(左起)、助理部长诺拉登及常务秘书伊巴汉等人的陪同下，召开有关体育奖颁奖礼活动新闻发布会。
砂州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林(中)在砂体育理事会总监王光瑞(左起)、助理部长诺拉登及常务秘书伊巴汉等人的陪同下，召开有关体育奖颁奖礼活动新闻发布会。

（本报古晋16日讯）砂州旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林针对联邦旅游部长拿督斯里纳兹里的言论再作回应，形容纳兹里之前说好旅游税均分为3份的做法与现今准备落实的做法不同，出尔反尔。
对此，他表示欢迎纳兹里前来砂州与砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里讲解，而他本身届时也会亲自到机场迎接纳兹里的莅临，与其一齐拜会首长，谈论旅游税事项。
阿都卡林是于今早在一项有关体育奖颁奖礼活动上被媒体要求对联邦旅游部长纳兹里昨天有谈起不要自行通过报章发表有关旅游税事项的文告而作此回应称。
阿都卡林强调，旅游税对于砂州来说是一项州的事项，不过曾在1994年被列入到联邦宪法第九项内。然而，他表示成立马来西亚时，旅游事项并未列为联邦或州事项内，而每当一个事项未列入到联邦或州事项，就自动列为剩余列表（residual list）内。
据悉，剩余列表内事项需要州政府及联邦政府共同协商审议决定。
他说，当事项属于剩余列表内时，便是砂州有权的事项，而砂州在1995年也设立旅游部，之后也成立旅游局，可见砂州是要管理旅游业发展。
对此，他认为，由于砂拉越及沙巴情况不同，纳兹里也应该以不同的作法去处理旅游税事项，而他本身不明白为何纳兹里要向砂州首长讲解就那么困难？
“这事项涉及砂州权益，我们也没有要求获取100%税收。
不过既然纳兹里之前说好要均分3份，但为何如今的言论又有不同，反而只给砂州10%！”
询及是否会到吉隆坡会见纳兹里寻求会面商讨此事时，他则表示只需1个小时半时间纳兹里就可以来到砂拉越，而他届时可以亲自到机场迎接纳兹里，并与他一同前往拜会砂首长，向首长解释旅游税事项。
他也补充说，砂州之前与沙巴商讨旅游税事项，是获得两州内阁批准去进行讨论，可见两州对此非常重视。

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