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特朗普解散两大经济顾问委员会

发布于 August 17, 2017

在先后有7名商界领袖宣布退出制造业委员会后，美国总统特朗普16日称，解散制造业委员会和战略与政策论坛这两大重要的经济顾问委员会。
当天下午，特朗普在推特上发文称，解散制造业委员会和战略与政策论坛，以免委员会的商业领袖面临压力。
虽然特朗普并未直说此事与夏洛茨维尔暴力事件有关，但在他发出这则推文之前，已有7名商界领袖公开宣布因他在夏洛茨维尔事件后的表态而退出制造业委员会。另据《华尔街日报》等美国媒体报道，战略与政策论坛的CEO们已在16日上午开会一致决定将解散该委员会。
本月12日，弗吉尼亚州夏洛茨维尔市一场名为“团结右翼”的“另类右翼”集会引发暴力冲突，造成近40人死伤。当天，特朗普在声明中谴责“多方”仇恨、偏执和暴力的恶劣表现。“多方”一词被认为没有直接批评引发暴力冲突的白人至上主义者，引发国会两党多名议员和舆论的不满。
14日，特朗普对夏洛茨维尔事件发表第二次声明，公开谴责种族主义、白人至上主义者、新纳粹主义和三K党。但就在当天早晨，默克制药的非裔CEO肯尼思•弗拉泽发表声明，退出制造业委员会。随后，安德玛和英特尔的CEO也相继发表声明退出该委员会。
15日早晨，特朗普在推特上发文称，对每一个退出制造业委员会的CEO，他都有很多人可以取代他们的位置。下午他又在纽约表示，夏洛茨维尔市冲突双方均有责任。而当天，美国劳工联合会-产业工会联合会主席和美国制造业联盟的主席也宣布退出制造业委员会。
16日上午，3M公司和金宝汤公司的CEO也宣布退出制造业委员会。据《华尔街日报》称，在特朗普发文宣布解散两大经济顾问委员会之前，战略与政策论坛主席苏世民（黑石集团董事长兼CEO）已主持召开了电话会议，与会者一致决定解散该委员会。
商人出身的特朗普上台后不久，即组建制造业委员会和战略和政策论坛，为其提供经济决策咨询。此前，特斯拉和迪士尼的CEO已因特朗普宣布退出《巴黎协定》而退出战略和政策论坛。

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