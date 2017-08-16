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衛部食安資料系統證實 我國沒進口歐毒蛋

发布于 August 16, 2017
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（吉隆坡15日讯）卫生部今天证实，本地市场没出售来自欧洲的鸡蛋及鸡蛋制成的产品，包括在荷兰遭化学物氟虫腈（fipronil）污染的鸡蛋。卫生总监拿督诺希山说，根据卫生部的大马食品安全资料系统（FoSIM），大马没从欧洲进口鸡蛋。
他今天发文告说，欧盟驻马代表团也确认有关鸡蛋或鸡蛋制成的产品没有出口至大马。
随着鸡蛋被发现遭氟虫腈污染，数个国家包括德国、荷兰、比利时、瑞典及瑞士已将数百万粒鸡蛋下架。
氟虫腈是一种杀虫剂，通常用于动物以解决虱子和跳蚤问题，然而在短时间内大量摄入氟虫腈可导致出现多汗、想吐、呕吐、头痛、腹痛、头晕、焦虑、无力及痉挛的症状。
截至目前，没证据显示人类摄入氟虫腈后出现长期性影响及致癌。任何人士进口、运销、收藏或出售有毒及危害健康的食品，包括含有氟虫腈的鸡蛋，将抵触1983年食品法令第13条文，罪成者可被罚款不超过10万令吉或坐牢不超过10年，或两者兼施。
若民众对食品安全课题有任何疑问，可联络临近的州或县卫生局，或浏览网站http://moh.spab.gov.my或食品安全及品质组脸书www.facebook.com/bkkmhq。

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