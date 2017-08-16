檳華女生遭撞後逃 冀目擊者給情報揪肇禍司機

李蕴涵住院中仍嚷嚷要读书。

（槟城15日讯）一名与母亲乘坐摩托车的少女李蕴涵遭轿车撞后逃，导致脸部擦伤、右脚小腿骨折和脚背粉碎性骨折，伤口深可见骨。值得一提的是，事发时各族顶着滂沱大雨，为她撑伞和开车载送至医院急救，彰显出各族无私的精神。

就读槟华国民型华文中学中五理科班的李蕴涵（17岁），于本月12日上午11时50分，在母亲以摩托车载送去补习班时，在一间家具店前的歌德路路段遭到轿车迎面猛撞，导致她脸部擦伤、右脚小腿骨折和脚背粉碎性骨折，其伤口深可见骨，惟肇祸司机则扬长而去。

少女母亲吕紫暖（54岁，学巴司机）受访时指，当天她是使用摩托车载女儿前往槟华附近的补习班，一路上顶着滂沱大雨，她小心翼翼并以极缓速度行驶，岂料一辆轿车迎面而撞，她们双双倒地后，其女儿右脚大量流血，情况危急。

她强调，当时有数名各族路人顶着大雨向她们伸出援手，其中一名华裔男子在大雨中为女儿撑伞，也有一名巫裔女子开车载送她们去医院急救，女儿在急症室进行了长达7小时手术后，目前状况尚算稳定。“事情发生得太突然，我根本来不及去注意撞倒我们的车款和车牌。”

她们已前往警局报案，同时在网络社交软体上发布消息，望借助目击者提供的消息或资料，将肇祸司机揪出并交予警方查办，以还予一个公道。她们曾前往歌德路家具店，要求打开闭路电视的视频查看当天事发的过程，但碍于闭路电视拍摄距离和事发时下着大雨，看不清楚撞她们的车款和车牌。

事发至今已4天，她们仅接获其中一张疑似当天撞倒她们的轿车照片，但这有待警方查证。倘若有目击者掌握该起车祸的资料，可联络吕紫暖（016-4387598）、李轩享（016-4877831），或前往附近的警局报案以协助警方调查。

东北县警区主任安华奥玛助理总监受询时指出，至今还未掌握涉案一方的轿车资料，目前只接获车祸被撞一方的投报。警方援引1959年道路交通法令第42（1）（a）条文（LN 166/59）调查此案。