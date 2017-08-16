涉毒活動猖獗 印尼仿菲 突擊槍決毒販

（雅加达15日综合电）《雅加达邮报》报道，鉴于国内毒品走私活动日益猖獗，印度尼西亚正效法菲律宾总统杜特蒂的铁腕肃毒政策，以“突击与枪决”的法外手段对付涉毒者。

总部在英国伦敦的国际特赦组织说，今年以来印尼执法机构已在未经司法审讯的情况下，私下处决了55名涉毒嫌疑人，当中包括九名外国公民。

该组织没有提供去年的相关数据，但据媒体报道，2016年全年在印尼遭法外处决的毒犯少于五人。

印尼总统佐科与全国警察总长狄托都曾表示要像杜特蒂一样发动反毒战争，现在看来，印尼当局似乎已在付诸行动。

今年7月21日，佐科再度下令执法人员对毒品走私犯开枪。国际特赦组织印尼研究员布拉曼特亚说：“在佐科下令后，又有另名（涉嫌贩毒者）被就地处决。”

他指出，最新一起案例于上周五发生在东爪哇省泗水，印尼国家肃毒局（BNN）人员在当地射杀了一名毒贩。此前五天，该局人员也在加里曼丹打死了一名马来西亚籍毒贩。

单是在7月份，印尼反毒调查人员就击毙了一名印尼人与三名外国人，当中两人来自台湾，一人来自中国。其中一名台湾男子涉及7月13日破获的一公吨冰毒走私案，这是历来最大宗毒品走私案，嫌犯据说是因拒捕被击毙。

肃毒局长称行动符合程序

印尼国家肃毒局局长布迪近日称，调查人员在这几起案件中的行动都是负责任与符合程序的。他说：“总统的命令很清楚，我们要对意在摧毁我们国家的外国毒贩采取强硬行动。”

报道还说，国家肃毒局最近还从德国、俄罗斯、美国与捷克共和国进口了一批高性能武器，这些枪支仅用一发子弹就能打穿加固墙。

尽管在印尼遭法外处决的人数还远未达到菲律宾的规模，但人权组织担心，佐科的命令会导致死亡人数飙升，并允许纯粹为了杀人而非出于自卫开枪的警察免负法律责任。过去11个月，菲律宾已有8千名涉毒者被杀，其中2千500人是在警方突击行动中的枪战身亡。

国际特赦组织要求印尼政府对法外处决事件展开调查，以确定执法人员的行为是否合法。该组织印尼分部负责人乌斯曼说：“无论来自何处，涉嫌贩毒者都是人，他们在任何情况下都有保护自己生命的权利。印尼必须设想，在国外被怀疑贩毒的印尼人也可能受到同样对待。”

但印尼警方说，涉毒嫌犯多是因为拒捕、试图逃走或抢夺警枪而被击毙，警察是在别无选择的情况下开枪。印尼全国警察发言人里克万托称：“毫不犹豫地开枪是对付毒贩的强有力措施。当然，这些射杀个案都是遵照标准运作程序的。”